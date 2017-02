Pas assez de neige pour organiser la Trace Vosgienne cette année

Les organisateurs annoncent ce mardi 21 février l'annulation de la 38ème édition de la course de ski de fond, la Trace Vosgienne à la Bresse dans les Vosges prévue ce dimanche 26 février. Pas assez de neige et des conditions météo "déplorables".

" Nous sommes contraints d'annuler" annonce ce mardi 21 février Christian Batoz, le président du comité d'organisation de la 38ème Trace Vosgienne, course de ski de fond prévue ce dimanche 26 février à la Bresse dans les Vosges. "Faute d'un bon enneigement ", dit-il, "la neige est essentiellement présente sur les crêtes, plus des conditions météo déplorables. "

Même pas de courses régionales cette année

Au programme, il y avait des courses de 42, 25, 10 et 5 km. L'organisateur confie que les inscriptions n'étaient pas très nombreuses cette année, l'an passé déjà les courses principales ont été annulées faute de bonnes conditions d'enneigement, seuls les rendez-vous régionaux avaient été maintenus. "Cette année" , ajoute Christian Batoz, "nous devons même annuler les courses régionales". Grosse déception de l'équipe organisatrice qui a "beaucoup travaillé pour l'organisation de la course" et forcément des participants qui se sont préparés physiquement.

Les organisateurs donnent rendez- vous pour la Trace vosgienne de VTT en juillet l'été prochain.