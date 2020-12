Pas d'édition 2021 pour le tournoi de Tennis de la Villa Primrose de Bordeaux

Pour la deuxième année consécutive, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, il n'y aura pas de tournoi BNP Paribas Primrose à Bordeaux. Dans un communiqué, la Villa Primrose et l’agence Côte Ouest expliquent annuler l'événement prévu du 10 au 16 mai prochain, car "les conditions sanitaires incertaines, les restrictions événementielles ainsi que les probables conséquences budgétaires ne nous permettent pas -à ce stade- de maintenir l’organisation de l'une des plus prestigieuses épreuves Challenger 125 de l’ATP Tour". Trop d’inconnues, quant aux jauges de public notamment qui pourraient être ou non autorisées. Le risque financier aurait été trop important, dans ce contexte, et à cinq mois de l'échéance. Rendez-vous est donné pour 2022 sur la terre battue de Primrose.

Le Tournoi BNP Paribas Primerose attire 30 000 spectateurs chaque année. C'est le Français Lucas Pouille qui a remporté la dernière édition en 2019. Jo-Wilfried Tsonga y avait également participé.