Pas de deuxième titre consécutif en Ligue Magnus pour Grenoble qui s'incline en finale à Rouen

Les Dragons ont brûlé les Loups. A Rouen, les Grenoblois n'ont pas pu revenir à 3-3 dans la finale de la Ligue Magnus et ont concédé une quatrième défaite consécutive, synonyme de titre pour les Dragons de Rouen. Dans cette série, les Brûleurs de Loups avaient pourtant bien démarrés, remportant les deux premières manches à domicile. Mais Rouen avait redressé la barre, remportant trois matchs d'affilée. Le deuxième club de hockey le plus titré en Ligue Magnus, est donc sacré champion de France de hockey sur glace.

Hostilité rouennaise

Dans une patinoire de l'Île Lacroix de Rouen intimidante et incandescente, pleine de 3000 spectateurs, les Dragons ont enflammé la glace en remportant d'abord le premier tiers 2-1. Dans le deuxième tiers, le but Rouennais d'Aleksine Elorinne prête à confusion : un but litigieux, ou pas, inscrit vraisemblablement du patin, mais validé après visionnage vidéo par les arbitres. Même le président de Grenoble, Jacques Reboh y est allé de son tweet, en plein match, indigné. "L’injustice, pour ne pas dire autre chose, va faire tourner cette série... mais la révolte est en route !"

Un troisième tiers irrespirable, une prolongation incroyable

Dans le troisième tiers de ce match 6, on pouvait sentir toute la tension d'un titre qui se joue sur la glace. Les Grenoblois ont pressé haut, et à l'image de cette percée qui permet le troisième but de Dylan Fabre, ont à plusieurs reprises failli tromper la vigilance de la défense Rouennaise. Ce but a permis d'arracher une prolongation précieuse, mais rageante.

Dans les prolongations, le titre se jouait sur chaque attaque et cela a sourit à Rouen, grâce au but victorieux de Lucenius, malgré les nombreuses tentatives de Grenoble devant les buts, faisant parcourir un long frisson dans les tribunes de la patinoire hostile de l'ïle Lacroix.

Un échec dur à encaisser pour l'attaquant canadien Brent Aubin, auteur de 9 buts en 6 matchs dans cette série dont celui pour revenir a 2-2. Complètement abattu à la sortie des vestiaire, il estime que malgré la première place du championnat et la victoire en coupe de France cette année, cette saison n'est pas pour autant réussie..

Une défaite amère pour Grenoble qui aura bien bataillé. Une défaite qui empêche les Brûleurs de Loups de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine, de remporter un deuxième championnat consécutif, et de refaire le doublé Coupe-Championnat.