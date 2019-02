Pas de karaté aux JO 2024, les karatékas sarthois dépités

Le Mans, France

"Une décision ubuesque, incompréhensible". L'entraîneur du club manceau Samouraï 2000, Didier Moreau, était persuadé que son art martial serait bien présent aux JO 2024 de Paris. Le comité d'organisation en a décidé autrement. Souhaitant une compétition "plus urbaine et artistique", il a retenu quatre sports, ce jeudi : l'escalade, le skateboard, le surf et le breakdance.

Pas de karaté parmi les sports invités à Paris, donc. Pourtant la discipline est au programme à Tokyo en 2020. Une compétition à laquelle se préparent les deux jeunes champions sarthois Leïla Heurtault et Dnylson Jacquet. Pour leur entraîneur, Didier Moreau, "c'est une déception énorme".

Dnylson Jacquet et Leïla Heurtault, champions sarthois de karaté, préparent les JO 2020 de Tokyo. © Radio France - Boris Hallier

Le choix du comité d'organisation des JO 2024 doit encore être validé par le CIO, en décembre 2020. Les athlètes sarthois veulent donc garder espoir et se battre pour que leur sport figure bien au programme.

"Je ne veux dénigrer aucun sport mais entre le skateboard, le breakdance et un art martial comme le karaté, pratiqué dans le monde entier, j'ai du mal à comprendre. Le breakdance, ça peut être super sympa à regarder mais ce n'est pas un sport comme on l'entend", assène Didier Moreau.