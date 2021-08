Pas de médaille pour le kayakiste sedanais Etienne Hubert

Etienne Hubert revient de ses deuxièmes Jeux Olympiques sans médaille. Le kayakiste était aligné sur le 1000m en monoplace (K1 1000m) et en biplace avec l'Alsacien Guillaume Burger (K2 1000m).

Ce mardi, en monoplace, Etienne Hubert avait franchi les repêchages et a terminé 6ème de la demi-finale puis 7ème de la finale B. Ce mercredi, en biplace avec Guillaume Burger, il se classe dernier de sa série et dernier de la course de repêchage. Les deux hommes ne travaillent ensemble que depuis le mois de mai, Cyrille Carré, le co-équipier habituel d'Etienne Hubert n'ayant pas été sélectionné.