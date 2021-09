Pas de record du monde pour l'athlète vosgien Stéphane Brogniart

Stéphane Brogniart a été contraint d'abandonner cette nuit dans sa tentative de record du monde de dénivelé positif en 24h. Il a été pris de vertiges et de perte d'équilibre après plus de 11h d'effort sur la piste du pré lynx au domaine de la Mauselaine à Gérardmer dans les Vosges.

L'aventure s'est arrêtée vers 2h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Pris de vertige et d'une désorientation avec perte d'équilibre, l'athlète de haut niveau et aventurier vosgien, Stéphane Brogniart a été contraint d'abandonner sa tentative de record du monde de dénivelé positif parcouru en 24h.

Accompagné de supporters et d'autres sportifs, il s'était élancé vendredi à 16h, sur la piste du pré-lynx au domaine de la Mauselaine de Gérardmer.

Après plus de 11h d'effort et plus de 8400 mètres de dénivelé positif parcourus, le vosgien "a été pris de vertiges et d’une désorientation avec perte d’équilibre vers 2h du matin" comme il l'explique sur son compte Facebook.

L'événement était ouvert à tous, de nombreux sportifs l'ont accompagné sur les pentes de la Mauselaine pendant son effort.