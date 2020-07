Pas de record pour Xavier Thévenard sur le GR 20 en Corse

Le champion franc-comtois de l'ultra-trail Xavier Thévenard a échoué dans sa tentative de battre le record du GR 20 en Corse. Il a couvert les 180 km de ce parcours très accidenté du nord au sud de l'île en 32 heures et 32 minutes. Xavier Thévenard doit se contenter du troisième meilleur temps.

Xavier Thévenard n'a pas réussi son pari. Le spécialiste franc comtois de l'ultra-trail échoue dans sa tentative de battre le record du GR 20, le sentier mythique qui traverse la Corse du Nord au Sud. Parti ce lundi 6 juillet 2020 à 4h du matin, le coureur de Jougne dans le Haut-Doubs a parcouru les 180 km et 14 000 m de dénivelée en 32 heures et 32 minutes. Pas suffisant pour battre le record détenu par un autre ultra-traileur, François D'haene, en 31 heures et 6 minutes.

C'était pas humain, je n'ai jamais connu ça" - Xavier Thévenard

Le triple vainqueur de l'ultra-trail du Mont Blanc (UTMB) signe la troisième meilleure performance sur ce parcours. "Aujourd'hui (mardi), j'en ai +chié+, y a des parties techniques, c'était pas humain. Les quinze derniers kilomètres, c'était un chemin de croix, je n'ai jamais connu ça. C'est un projet qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie, jamais je ne referai ce sentier, ça c'est sûr", a soufflé le franc-comtois, les traits marqués et des larmes encore dans les yeux, après avoir été acclamé par une centaine de personnes à son arrivée. "Jamais je n'aurais pu finir un projet comme celui-là sans avoir été poussé par tous ces gens. J'aurais la Corse dans mon coeur jusqu'à la fin de mes jours", a-t-il poursuivi.

Des accompagnateurs et des encouragements tout au long du parcours

Xavier Thévenard a été accompagné tout au long de sa tentative par une trentaine de pacers officiels (sorte de lièvres), pour la plupart corses, mais aussi par de très nombreux coureurs anonymes. Sur les différents points de ravitaillement, ce sont des dizaines de personnes, y compris la nuit, qui l'attendaient pour l'encourager. Parti ce lundi 6 juillet 2020 à 4h00 de Calenzana (Haute-Corse), il a rallié Conca, au sud de l'île, le lendemain à 12h32 via une douzaine de points de passage obligatoires pour l'homologation de la performance.

Un parcours de 16 jours pour un marcheur normal

Lancé à vive allure dès le départ, Xavier Thévenard a d'abord dû négocier une grande partie très technique (environ 80 km) faite essentiellement de cailloux. Au point de passage de Capanelle (96e km), il est apparu épuisé au début de la nuit. Le franc-comtois a ensuite réussi à se remettre correctement en course avant de souffrir le martyre en toute fin de parcours. Le GR 20 est l'un des sentiers de grande randonnée les plus réputés en Europe. Quelque 20.000 randonneurs s'y aventurent chaque année pour une traversée longue de 16 jours pour le marcheur lambda. (Avec AFP).