Pas de reprise de la compétition en vue pour les Clermontois Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

C'est toujours un événement lorsque Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron viennent patiner à Clermont-Ferrand, dans une patinoire qui porte désormais leur nom. Ce samedi 23 avril, ils viennent pour deux spectacles à l'occasion de la tournée de l'équipe de France de patinage artistique. Cela fait maintenant un an qu'ils ont pris une pause de la compétition, après leur titre aux Jeux Olympiques 2022.

France Bleu Pays d'Auvergne - Comment se passe votre nouvelle vie sans compétition ?

Gabriella Papadakis : Ça fait une saison maintenant qu'on n'a pas fait de compétition mais on a beaucoup patiné. On a fait beaucoup de spectacles, beaucoup de tournées. Et ça se passe bien. Ça fait du bien de faire une année entière à seulement se dédier aux galas.

FBPA - Vous avez trouvé ce que vous attendiez de cette pause ?

Guillaume Cizeron : Oui on se fait vraiment plaisir en spectacle. Après c'est une vie de saltimbanque, on n'est jamais chez nous. Mais pour l'instant on en profite. On sait que ça ne dure pas nécessairement très longtemps donc on essaie d'en profiter à fond.

FBPA - Vous pensez à la reprise de la compétition, à définir de nouveaux objectifs ?

GP : On y pense. C'est une discussion qu'on a entre nous mais aussi avec la fédération. On essaie de voir quels sont nos projets futurs. Mais c'est encore en discussion.

FBPA - Avec quand même les Jeux Olympiques de 2026 en ligne de mire ?

GC : Pas encore, on ne sait pas trop. Je pense qu'on va encore prendre le temps de réfléchir. On va prendre la saison suivante encore pour faire des spectacles et affiner notre projet.

FBPA - La pause pourrait durer plus longtemps que prévue ?

GP : On verra ! [rires]

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron à la patinoire de Clermont-Ferrand entourés des licenciés du club local. © Radio France - Evan Lebastard

FBPA - Qu'est-ce que ça vous fait de revenir chez vous à Clermont-Ferrand pour la tournée de l'équipe de France ?

GP : C'est toujours un plaisir de revenir dans cette patinoire. C'est celle où on a grandi. Et en plus maintenant elle porte notre nom donc c'est encore plus un honneur.

GC : On essaie de passer tous les ans pour rentrer à la maison. Et c'est l'occasion de patiner devant la famille et tous les gens à Clermont qu'on connaît bien.