Pas de surprise pour la 31e édition du triathlon de Laval tranformé en duathlon : Charles Bouin s'impose en 57mn33s

Laval, France

Athlétisme: Pas de triathlon mais un duathlon pour la 31e édition du triathlon de Laval, tronquée par l'eau de la Mayenne.

C'est en cavalier seul que le Vitréen Charles Bouin du club 353 triathlon s'impose en 57mn33s. La mayennaise Laura Harvey du club Mastria 53 remporte l'épreuve chez les femmes en 1h06.

Athlétisme toujours avec le trail de la St Grégoire à Ernée, et un doublé pour l'Entente Athlétique Nord Mayenne, avec Olivier Caillère qui gagne chez les hommes en 54mn 20s. C'est Anita Charlou qui s'impose chez les femmes en 1h11mn.

Football: Deux succès et deux matchs nuls pour les mayennais dans la première journée de R1. Le stade Mayennais s'est imposé samedi 2-0 face à Mulsanne et Laval Bourny 2-1 à Coulaines. Défaite pour Château-Gontier aux Sables d'olonnes 3-1, et de Bonchamp à Sautron 1-0.

Chez les Nationaux, Les U19 du stade Lavallois s'inclinent 3-0 à Guingamp. et un match nul un partout pour les U17 à Brétigny.