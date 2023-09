" Pas un rêve, un objectif ! " Lézana Placette et Alexia Richard en route vers les JO de Paris

Le court central de Roland-Garros cette semaine et peut être le Champ-de-Mars l'année prochaine. Lézana Placette et Alexia Richard prennent leurs marques à Paris en participant cette semaine au tournoi élite de beach-volley organisé à Roland-Garros, et rassemblant seize des meilleures équipes mondiales.

Actuellement 20e au classement international, les deux jeunes femmes sont en constante progression. Elles viennent de se qualifier pour les championnats du monde (début octobre), ce qu'aucune paire française n'avait fait depuis prêt de 15 ans, et elles regardent forcément vers le Champ-de-Mars, où seront organisées les épreuves de beach volley lors des JO de Paris. "On a l'habitude de dire que ce n'est pas un rêve mais un objectif " précise l'Iséroise de 25ans "Tout le monde peut rêver des JO, nous on s'entraine pour ça. Des jeux à domicile pour notre première olympiade, on a conscience de la chance que l'on a et on va tout faire pour y être et avoir le meilleur résultat possible".

" Très amies en dehors du terrain "

Pour les deux jeunes femmes, les JO seraient l'aboutissement de dix ans de travail en commun. La paire s'est formée à Toulouse, en 2014. Tout juste arrivée de La Pierre en Isère, Lézana Placette se destinait plutôt à jouer en salle " mais ayant grandit à la montagne, ça me manquait d'être en extérieur ", voilà comment elle débute sa carrière dans le sable et rencontre Alexia Richard. " Au début on a eu du mal, on était jeunes et on avait des caractères très différents, mais on a appris à se connaitre et on est devenues très amies en dehors du terrain, on en a fait une force. Je crois que ça serait dur de retrouver une coéquipière comme ça ! " sourit l'Iséroise, qui espère vivre dans un an, de grands moments aux pieds de la Tour Eiffel. L'occasion aussi de mettre un coup de projecteur sur une discipline qui peine encore à percer en France.