Pass sanitaire : obligatoire même pour jouer à la pétanque

Il faut le pass sanitaire pour jouer aux boules, et ce depuis le 21 juillet. Sur le stade Henri-Jeanne à Bayeux (Calvados), l'équipe de l'amicale bouliste et les joueurs sont bien rodés.

Alain, le président de l'association et Nicole, la trésorière, sont derrière le comptoir, occupés chacun à sa tâche. "Alain, il s'occupe de scanner les pass sanitaires, pendant que moi je gère les inscriptions", précise Nicole. Mais depuis quelques jours, il faut aussi remplir un registre pour la mairie. "Je dois noter le nom, le prénom et la date de naissance de chaque participant, au cas où j'ai un contrôle", explique Alain.

"C'est soit ça, soit on ne joue pas"

Forcément, cette organisation minutieuse demande un peu de temps. Presque 20 minutes de plus, mais les boulistes ne s'en plaignent pas. "Tout se passe bien, assure Nicole. J'espère que ça va continuer." "Je n'ai jamais refoulé personne, tout le monde qui veut jouer a toujours son pass sur lui", ajoute Alain. Bernard a 60 ans. Il participe au concours tous les jeudis depuis le début de l'été, alors, il a l'habitude. "Nous on est vacciné alors ça ne nous dérange pas. Après si l'on n'est pas vacciné, on ne joue pas et comme on aime bien jouer...", sourit-il. Son camarade de jeu Albert, la cinquantaine, est d'accord avec lui. "Ça ne me dérange pas du tout. Ce n'est pas grave et puis c'est comme ça. C'est soit ça ou on ne joue pas."

À cause de l'obligatoire du pass sanitaire, l'amicale de pétanque a quand même perdu en moyenne un quart de ses participants à chaque concours.