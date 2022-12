Patrick Mouratoglou : "L'avenir du Tennis est très excitant"

France Bleu : Patrick Mouratoglou, Vous êtes l'un des grands noms du tennis français. Vous avez coaché notamment Serena Williams pendant près d'une décennie. Vous avez une académie de tennis qui porte votre nom sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, vous coachez Simona Halep (Numéro dix mondiale féminine) et Holger Rune, qui est l'une des sensations de cette saison et qui est 11ᵉ mondiale aujourd'hui.

Patrick Mouratoglou : Absolument, et je suis très content de pouvoir vivre ça avec lui. Il a eu une ascension assez fulgurante. C'est un jeune qui a toujours été dans les meilleurs mondiaux, dans toutes les catégories d'âge. Il confirme toutes les bonnes choses qu'on pouvait attendre de lui. Et je suis flatté d'avoir la chance de vivre cette aventure avec lui parce que c'est passionnant. Et finalement, on se dit qu'il n'y a pas tellement de limites à son potentiel.

FB : Il est rentré dans le top 100 en début d'année puis dans le top dix. Il a surtout battu Novak Djokovic en finale à Bercy.

PM : Il a fait un énorme mois puisqu'il a enchaîné victoire en ATP 250, la semaine d'après finale en ATP 500, puis victoires en ATP 1000 à Paris en battant cinq Top 10, dont Novak Djokovic et Carlos Alcaraz qui est numéro un mondial. Donc il a fait vraiment une tournée exceptionnelle. Il a fini l'année vraiment en beauté et a atteint le top 10. Passer de 110ᵉ mondial à top 10 en une année, c'est une vraie performance avec beaucoup de victoires sur des joueurs de tout premier plan. Ça montre la qualité du tennis qu'il est capable de jouer. Maintenant, l'enjeu, ça sera d'être capable de le faire tout au long de l'année. Parce que s'il veut progresser, c'est de plus en plus difficile au classement. Et il faut être régulier au plus haut niveau tout au long de l'année. Et idéalement, pourquoi pas gagner un titre du Grand Chelem ?

FB : Vous parliez de Carlos Alcaraz, le numéro un mondial, qui a 19 ans. Holger Rune a 19 ans aussi, il a battu Novak Djokovic. On se demande si cette génération est celle qui va renverser le fameux Big Three ? (Roger Federer qui a pris sa retraite, Rafael Nadal et Novak Djokovic)

P.M : Ça fait longtemps qu'on se pose cette question et on n'a toujours pas trouvé de génération qui arrivait à les détrôner tellement ils sont forts tous les trois. On a une génération juste avant celle de Alcaraz et Roger, qui est celle des Medvedev, Zverev, Tsitsipas - qui est dans mon académie aussi depuis longtemps. Cette génération là a réussi par moments à bousculer le Big Three, parfois à le battre, mais il reste quand même dominateur. Alors Est ce que cette toute nouvelle génération, avec ces deux joueurs - qui sont exceptionnels quand même il faut le dire. Des joueurs qui sont capables de jouer ce niveau là aussi jeune, on n'a pas vu ça depuis très, très longtemps - On peut penser que finalement, ce seront eux qui vont pousser à la retraite les Rafa et les Novak. Sachant qu'il ne faut pas oublier les générations que je viens de citer. Tous ces joueurs là qui ont entre 22 et 26 ans parce qu'ils jouent quand même du très bon tennis. Il ne faut pas oublier que Medvedev a déjà gagné un grand chelem, que Zverev a gagné les Jeux Olympiques, Tsitsipas a fait une finale en Grand Chelem. Donc ils sont quand même aux portes. Et je pense que l'avenir du tennis est très excitant puisqu'on a en gros deux générations qui vont s'affronter pour gagner des tournois du Grand Chelem avec beaucoup d'incertitudes. On a eu tellement de certitudes pendant toutes ces années. On savait que Rafa allait gagner Roland à chaque année. On ne savait juste pas qui il allait battre en finale enfin bon il n'y avait pas beaucoup de suspense. On s'attend à beaucoup plus de suspense à l'avenir alors j'espère pas trop ! J'espère que Holger saura s'imposer. Mais ils sont nombreux à jouer ce niveau là et on ne sait pas qui va jouer les tout premiers rôles.

FB : Quel est votre rôle auprès de Holger Rune ? En quoi êtes-vous le plus impactant ? Qu'est ce que viennent chercher ces joueurs auprès de vous ?

P.M : Je ne sais pas ce qu'ils sont venus chercher. Evidemment, leur objectif, c'est d'être les meilleurs possibles, d'atteindre leurs objectifs, de gagner un tournoi du Grand Chelem. Pour Holger, c'était d'atteindre le top 10 cette année. En l'occurrence, son objectif était d'atteindre le top 25. Il a fait même beaucoup mieux. En fait, j'interviens là ou c'est nécessaire d'intervenir. Je n'arrive pas dans une nouvelle collaboration avec une idée préconçue sur ce que je vais faire. Mon rôle - et je conçois mon métier comme ça - c'est d'analyser la personne à qui j'ai à faire, de comprendre là ou je peux apporter le plus, parce que c'est là ou il y a un réel besoin. Et pour ça, il y a une période d'analyse, il faut comprendre le système de jeu du joueur, les problématiques auxquelles il est confronté. On prend l'exemple de Holger Rune. Lorsque j'ai commencé juste une semaine avant l'enchaînement de ces trois tournois - parce que j'ai regardé beaucoup de ses matches précédents - j'ai vu que son identité de jeu n'était pas assez claire pour lui. Il avait besoin de rentrer en match avec une identité de jeu extrêmement clair, de savoir exactement ce qu'il avait à faire. Il fallait que je l'aide là dessus. Et ensuite j'ai vu qu'il avait beaucoup, beaucoup d'émotions dans ces matchs et qu'il avait souvent du mal à les contrôler et que ça a impacté ses performances. On a donc travaillé sur ces deux éléments là, qui étaient des choses qui m'ont sauté le plus aux yeux à court terme. Maintenant, une fois que ça s'est réglé - et je ne dis pas que c'est réglé parce que c'est un travail constant - on va s'attaquer à tous ces petits réglages qui font la différence entre un 10e mondial et un numéro un mondial.

FB : Le public du Zénith de Caen a la chance de voir jouer Holger Rune. C'est une chance incroyable. S'il y avait une chose sur laquelle vous auriez envie d'attirer l'attention du public, ce serait quoi ?

P.M : Ecoutez, je ne vais pas vous dire quelque chose qui va vous surprendre si vous le voyez jouer parce que ça saute aux yeux. Mais l'une de ses plus grosses caractéristiques, c'est sa qualité de frappe. Je pense qu'il a une des meilleures qualités de frappe du circuit : service, coup droit, revers... C'est impressionnant l'intensité et le son de sa frappe et c'est quelque chose qui est assez criant et que tout le monde peut voir. Et il n'y pas besoin d'avoir une énorme connaissance du tennis pour le voir et tant mieux. Cela va sauter aux yeux de tout le monde.