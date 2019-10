Patrick Petitjean : «je vois monsieur et madame tout le monde à mes cours de self défense»

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Patrick Petitjean (PPJ) transmet sa passion et son expérience en self défense auprès d’un large public venu chercher des solutions pour pallier toutes agressions. Le self défense est un melting-pot d’arts martiaux composé entre autres de boxe, boxe thaï, Kick boxing ainsi que de Krav Maga, une méthode d’auto-défense israélienne.

Une vraie demande

L’actualité le montre régulièrement, aujourd’hui, les agressions sont en augmentation. Un malheureux phénomène qui conduit de plus en plus de personnes à rejoindre Patrick Petitjean et son équipe (Team PPJ) afin d’apprendre les gestes de base pour se défendre : «Depuis un certain temps, il y'a une vraie demande d'un autre public. Désormais je vois monsieur et madame tout le monde pousser la porte et venir à nos cours de self défense. Des profs, des médecins, des éducateurs, tous ont été victimes d’incivilités et ont décidé de se donner les clés pour réagir», rapporte Patrick Petitjean.

Vaincre le stress

Souvent, lors d’une agression, le stress prend le dessus et rend impuissant. Appelé «réponse de stress aigu», ce phénomène peut pourtant être vaincu : «La première année nous travaillons sur le réflexif. Nous expliquons que nous avons tous des réflexes naturels de protection, il faut les intégrer et les améliorer avant de passer des paliers.»

Le self défense est aussi pratiqué par un public féminin important. - @PPJ

Les élèves viennent chercher du concret et veulent apporter une réponse en cas d’agression. Certains d’entre eux n’ont jamais été touchés ou bousculés. Mais la crainte d’en être victimes les amènent à essayer dans un premier temps avant de poursuivre l’aventure : «Aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe des gens qui ne connaissent pas le contact physique. C’est le cas de ce chef d’entreprise qui à son arrivée était choqué par certains contacts, mais avec le temps il a pris confiance et conscience des solutions qu’il avait pour apporter une réponse adaptée.»

Dans ce contexte nouveau pour certains, le but est avant tout de prendre en considération les aptitudes de chacun avec neutralité. Un exercice que maîtrise parfaitement Patrick Petitjean avec 40 ans d’expérience dans les arts martiaux.