Pau : les grands clubs sportifs de l'agglo partagent la scène

La rentrée du "Club des 5" a réuni une bonne centaine de fans, et presque autant de sportives et de sportifs, place Clémenceau !

Ce dimanche matin place Clémenceau à Pau, on a croisé des supporters, maillot de l'Élan Béarnais sur les épaules, et casquette du Pau FC sur la tête, ou bien avec un drapeau de la Section Paloise et un sac à dos du Billère Handball. Pour la première fois la ville et l'agglo ont réuni tous les représentants locaux du sport collectif de haut-niveau sur une même scène. Les principaux concernés ont pris du plaisir, paroles de capitaines...

Les footballeurs du Pau FC et les rugbywoman du Lons Section Paloise Rugby Féminin ont pris la pause ensemble. © Radio France - Damien Gozioso

Le Pau FC a ouvert la fête

Ce sont les footballeurs du Pau FC qui sont montés les premiers sur la scène. Quelques heures seulement après leur victoire face à Dijon (2-0), Didier Tholot et ses troupes affichaient un large sourire. Le président Bernard Laporte-Fray en a profité pour glisser que c'est grâce au maintien acquis en fin de saison dernière que les Jaune et Bleu pouvaient partager la lumière aujourd'hui.

Antoine Batisse, capitaine du Pau FC était fier de mener ses coéquipiers sur scène : "C'est un moment sympa, surtout avec un bon début de saison comme le nôtre. C'est cool de croiser tous les autres sports, et de voir les supporters de toutes les équipes tous ensemble. On est fier de faire partie maintenant des clubs de l'élite du coin, c'est que du bonheur".

Le Pau FC au grand complet. © Radio France - Damien Gozioso

Le Billère Handball au grand complet

Le BHB en pleine préparation avant le retour de la ProLigue (le 10 septembre au Sporting d'Este contre Besançon) a présenté tout son effectif, l'occasion de découvrir les recrues comme l'arrière gauche Sergio de la Salud ou encore Oswaldo Maestro, nouvel ailier droit brésilien du club.

Pour l'historique capitaine Jérémy Vergely qui entame sa 9e saison au club, l'occasion était belle de croiser d'autres sportifs qu'il prend plaisir à aller voir jouer tout au long des saisons : "Cette saison je suis déjà allé trois fois au foot, et ils ont gagné à chaque fois ! J'ai demandé à Didier Tholot un siège à mon nom ! Il me tarde de pouvoir retourner aussi au rugby, au basket... Des moments comme aujourd'hui c'est toujours des échanges et surtout des moments de partage très sympathiques".

Le Billère Handball, fier représentant de l'agglo. © Radio France - Damien Gozioso

L'Élan Béarnais et ses vedettes américaines

Au lendemain de leur succès 77-74 face à Boulazac lors de leur premier match de préparation, les basketteurs palois, en chemise blanche s'il-vous-plaît, ont participé à la fête. Les joueurs, le staff, et deux représentants du groupe américain CSG : Tom Houston, nouveau directeur général du club, et Stu Jackon, le responsable des opérations basket.

À la sortie, le capitaine Jérémy Leloup pour sa 2e saison en Béarn louait la richesse du sport de haut-niveau palois : "C'est vraiment au fur et à mesure que j'ai découvert qu'il y avait un vivier sportif super riche ici, et tant mieux ! Il faut continuer parce que c'est important pour l'image mais aussi pour tout le monde, c'est toujours bien de faire du sport, et c'est sûr que les petites paloises et les petits palois ont beaucoup de choix !".

Joueurs et staff de l'Élan Béarnais autour du coach Eric Bartecheky. © Radio France - Damien Gozioso

Le Lons Section Paloise Rugby féminin en Vert et Blanc

Pour les habitués du stade Georges-Martin de Lons, il faudra peut-être un temps d'adaptation... Fini le Rouge et Blanc pour les joueuses de Lons, place au Vert et Blanc. Et pour cause, le club devient officiellement le Lons Section Paloise Rugby Féminin, et adopte donc les couleurs historiques de la Section. Dès cette saison, les Lionsoises pourront à l'occasion jouer en baisser de rideau, au Hameau, leurs matchs d'Élite 1 Féminine après ceux de Top 14.

Les rugbywomen et leur joueuse emblématique, Lise Arricastre, ont apprécié cette matinée ensoleillée : "Ça fait plaisir d'être avec les autres aujourd'hui, je pense qu'avec ça on nous prend aussi un peu plus au sérieux parce que certes on est totalement amatrices, mais on a des exigences de professionnelles, de très haut-niveau envers chaque joueuse. C'est vraiment top de mettre à l'honneur toutes ces joueuses qui ne trichent pas sur l'engagement et l'investissement, au même niveau que ces autres sportifs dans toutes les disciplines".

Le Lons Rugby Féminin dans ses nouvelles couleurs. © Radio France - Damien Gozioso

La Section Paloise pour finir

Pour clôturer la matinée, et avant la grande photo de famille, c'est la Section Paloise qui est montée sur scène, avec bon nombre des joueurs qui ont pris part à l'épreuve de SuperSevens, ce samedi à La Rochelle. La Section Paloise, battue en quart de finale par Toulon disputera tout de même la finale du championnat de France de rugby à 7, mi-novembre, à Nanterre.

Lucas Rey, un des leaders du groupe béarnais et très attaché à sa ville a aimé le concept de ce "Club des 5" : "C'est agréable, il y a du monde, la ville a vraiment de la chance d'avoir toutes ces équipes de haut-niveau, ça doit aussi nous permettre de nous tirer vers le haut les uns les autres. La ville a raison de mettre toutes les équipes au premier plan, elles le méritent et on va tout faire pour chacun rendre ça par des bons résultats".