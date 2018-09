Fin février 2019 se déroulera le premier "Teréga Open Pau-Pyrénées", nouveau tournoi de tennis Challenger co-présidé par le Palois Jérémy Chardy. Ses objectifs : redonner aux jeunes l'envie de pratiquer, et faire briller sa ville.

François Bayrou et Jérémy Chardy ont présenté le nouveau tournoi de tennis palois.

Pau, France

On connaissait le Palois Jérémy Chardy tennisman, le voilà désormais organisateur de tournoi. Partant du constat que le tennis était en perte de vitesse, le champion s'est fait cette réflexion : « ramener le haut-niveau c'est le meilleur moyen de booster le tennis ». Il a ensuite fallu rencontrer la ville et les différentes parties prenantes pour faire naître ce tournoi, et aussi lui trouver une date. Ce sera du 25 février au 3 mars prochain pour la 1ère édition.

Jérémy Chardy : « C'est plus facile de jouer que d'organiser un tournoi ! »

Le Palais des Sports comme écrin

« Le Palais des Sports est peut-être une des plus belles salles de sport de France, peut-être la deuxième derrière Lille, les sportifs l'apprécient » n'a pas manqué de préciser François Bayrou. Le tournoi palois sera le 6e à l'agenda en France, le 3e dans la hiérarchie derrière Marseille et Montpellier. Un tournoi Challenger, c'est à dire qu'il mettra aux prises des joueurs classés de la 50e à la 150e place mondiale, avec une dotation totale de 80.000 dollars.

François Bayrou : « Ce tournoi c'est le plus haut niveau à Pau »

L'ambition de Jérémy Chardy, c'est d'y faire venir beaucoup de jeunes, de profiter des vacances, inviter les centres aérés pour donner un nouvel élan au tennis en Béarn. « Ça va booster tout le monde et si ça peut donner à des jeunes l'envie de prendre la raquette et de taper des balles la semaine d'après dans les clubs c'est top » résume Chardy.

Le tennisman palois promet aussi d'autres surprises, la venue de joueurs de prestige pour des matchs d'exhibition, celle d'Yves Camdeborde pour un repas spécial, et plein d'autres surprises.