Le sportif français le mieux payé en 2017 est... le footballeur Paul Pogba, milieu de terrain de Manchester United, selon un classement à paraître ce samedi dans le journal l'Equipe. Ses revenus bruts sont estimés à 22,2 millions d'euros. Sur la deuxième marche de ce podium, le basketteur Tony Parker, avec 19,7 millions d'euros, et le footballeur Antoine Griezmann (19,1 millions d'euros).

Pour la première fois, un sportif français dépasse les 20 millions d'euros

C'est la première fois qu'un sportif français gagne plus de 20 millions d'euros en un an, explique l'Equipe, dont le classement se base sur "une estimation des revenus bruts, avants impôts et charges sociales générés en 2017. Et ce après enquête auprès des clubs, partenaires, agents et sportifs." Le journal explique que l'estimation "regroupe salaires, primes de résultats, de présence et revenus extrasportifs (droits d'image, contrats publicitaires)".

A noter aussi qu'aucune femme n'est présente dans ce top 10, ni même dans le top 50, qui n'a accueilli "une sportive qu'à neuf reprise en quinze ans", précise l'Equipe.

Le top 10 des revenus 2017 selon l'Equipe

1. Paul Pogba - Football/Manchester United (Royaume-Uni) : 22,2 millions d'euros

2. Tony Parker - Basket/Spurs de San Antonio (Etats-Unis) : 19,7 millions d'euros

3. Antoine Griezmann - Football/Atletico Madrid (Espagne) : 19,1 millions d'euros

4. Nicolas Batum - Basket/Hornets de Charlotte (Etats-Unis) : 18,9 millions d'euros

5. Karim Benzema - Football/Real Madrid (Espagne) : 16,3 millions d'euros

6. Joakim Noah - Basket/Knicks de New York (Etats-Unis) : 16,1 millions d'euros

7. Evan Fournier - Basket/Magic d'Orlando (Etats-Unis) : 15,2 millions d'euros

8. Ian Mahinmi - Basket/Wizards de Washington (Etats-Unis): 14 millions d'euros

9. Franck Ribéry - Football/Bayern Munich (Allemagne) : 13,9 millions d'euros

10. Ousmane Dembélé - Football/FC Barcelone (Espagne) : 10,7 millions d'euros