Hockey sur glace - Hormadi : avis de tempête à Anglet avec le changement de présidence

Crise interne, démissions en cascade, résultats sportifs en berne : l'Anglet Hormadi vit un "annus horibilis" depuis le début de la saison en Ligue Magnus, l'élite du hockey français. Elle a commencé le 9 septembre avec un 11 à 1 contre Briançon, la pire raclée subie par le club basque, sur sa glace de La Barre.

Dans la foulée, Karolus Kaarlehto, le gardien finlandais recruté à l'inter-saison, quitte le club. Le 30 septembre, à l'issue d'une cinquième défaite (contre Rouen), et alors que l'Hormadi traine sa misère dans le fond du classement, des supporters brandissent une banderole "Delag€ dégag€", accusant le président Grégoire Delage du début de naufrage, et alors que le contentieux qui l'oppose à Xavier Daramy, manager sportif et ex-joueur emblématique du club, est mis sur la place publique.

Deux projets de club

Conséquence immédiate, Grégoire Delage et Xavier Daramy, les deux démissionnent de leurs fonctions, plongeant le club dans une crise ouverte. Le 2 novembre, d'anciens joueurs du club ont présenté un projet de reprise : Germain Gouranton, ancien co-président, accompagné d'Olivier Bouney, responsable de la section amateur, Jean-Michel Larroque, ancien joueur formé au club, et Jean-Jacques Venutier, licencié entre 1977 et 2008 portent le projet "Union Hormadi".

Ils ne cautionnent pas les divisions, pour Germain Gouranton, "l'idée est extrêmement simple : avec ces quatre personnes motivées et déterminées qui connaissent le hockey et qui ont de l'expérience, c'est de reprendre les rênes de ce club avec un fort alignement sur la formation. D'où l'insertion des représentants de l'amateur, afin d'avoir un ADN de club correspondant à la population qui vient voir nos matches". Le même précise aussi "on n'est pas des sauveurs", il propose de passer le capital du club de 37.000€ à 250.000€ et souligne qu'il existe deux projets différents.

Je ne tirerai pas les manettes

Le président démissionnaire, Grégoire Delage, souligne pour sa part qu'il ne reviendra pas dans ses fonctions, "je resterai simple actionnaire et je prendrai du recul, on ne me verra pas tirer les manettes". Il renonce aussi à une modification des statuts, mais il soutient en revanche une liste de trois actionnaires du club, Cédric Cazenabe Jean-Jacques Gauthé et Loïc Jagnoux, déjà pressentis pour prendre sa suite, mais à la fin de la saison en cours, en avril 2023.

Grégoire Delage, visiblement affecté par la banderole brandie par les supporters et par une pétition "Libérons l'Hormadi" qui a réuni 350 signatures environ, signale aussi qu**'il retirera son soutien économique**, et qu'il ne sera pas le seul des sponsors du club à le faire. Dans un contexte économique difficile, c'est 10% des finances du club qui devraient être comblées d'ici la fin de la saison.