Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 13-14 mai 2017

Clap de fin pour le BO. Clermont rate sa finale. Le Stade Français Paris libéré. Hendaye monte en Fédérale 1. Mauléon éliminé en Fédérale 2, tout comme Hasparren en Fédérale 3. Saint-Pée (Honneur), Urrugne (Promotion) et Arcangues (3e Série) sont en 1/8. En Handball, l'ABOHB ne laisse rien à Mios...

Les résultats sportifs du week-end des 13-14 mai 2017 :

Montauban et Agen se qualifient pour la finale d'accession au Top 14.

Finale : Montauban – Agen (dimanche 21 mai à 15h15 au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux).

Le BO jouera donc en Pro D2 la saison prochaine avec l' Aviron Bayonnais (et son nouvel entraîneur des avants Joël Rey).

Les Saracens sont sacrés champions d'Europe et conservent ainsi leur premier titre acquis l'année passée.

