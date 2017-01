Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 14-15 janvier 2017

On retiendra notamment la victoire qui rapproche le BO du Top 5 de Pro D2, le rebond des espoirs de l'Aviron à Oyonnax, le carton des filles de l'ASB, les victoires d'Hendaye et Mauléon pour bien commencer 2017, le carton plein des footballeurs, basketteuses, volleyeuses et hockeyeurs d'Anglet.

Les résultats sportifs du week-end des 14-15 janvier 2017 :

RUGBY

PRO D2 – 17ème Journée : 5 sur 6 pour le BO.

Vannes (bd) – Biarritz : 27-30

Narbonne – Montauban : 23-17

Bourgoin (bd) – Carcassonne : 19-20

Oyonnax – Béziers : 34-23

Dax – Colomiers : 18-12

Angoulême – Albi : 26-17

Agen – Mont-de-Marsan : 29-15

Perpignan (bo) – Aurillac : 41-20

PRO D2 - Classement après 17 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Espoirs 1 – 13ème Journée : L'Aviron 2ème à mi-parcours

Les #espoirs de @AssoABrugby s'imposent chez un concurrent direct Oyonnax (12-26) et terminent 2e de la phase aller derrière @usap_officiel — Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) January 15, 2017

Oyonnax – Bayonne : 12-26

: 12-26 ASM Clermont – Union Bordeaux-Bègles (bd) : 41-34

– Union Bordeaux-Bègles (bd) : 41-34 Pau – Perpignan :

Toulon ( bo ) – Narbonne : 38-9

( ) – Narbonne : 38-9 Agen – Castres (bd) : 19-12

– Castres (bd) : 19-12 Toulouse – Montpellier :

La Rochelle – Stade Français :

Espoirs 3 – 13ème Journée : le BO éliminé avant la dernière journée

Albi (bo) – Biarritz : 38-13

(bo) – Biarritz : 38-13 Carcassonne (bo) – Béziers : 49-13

(bo) – Béziers : 49-13 Colomiers (bd) – Mont-de-Marsan : 13-15

: 13-15 Bourgoin (bo) – Dax : 52-13

Espoirs - Poule 3 - Classement après 13 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Elite 2 fém. (Armelle Auclair) – Poule 2 – 11ème Journée : Insubmersibles Baionako Neskak

AS Bayonne (bo) – Perpignan : 69-5

(bo) – Perpignan : 69-5 La Rochelle (bd) – Lons : 10-15

: 10-15 Castres – Villelonguet : 8-0

– Villelonguet : 8-0 Tarbes – Bordeaux :

Fédérale 2 / Poule 6 - 10ème journée : Le leader Hendayais et son dauphin souletin attaquent bien 2017

Stade Hendayais – Lourdes : 18-6

– Lourdes : 18-6 Peyrehorade (bd) – Mauléon : 15-19

: 15-19 Boucau Tarnos Stade (bd) – Pamiers : 6-9

: 6-9 Saverdun ( bo ) – Ger Seron Bedeille : 24-10

( ) – Ger Seron Bedeille : 24-10 Lannemezan – Nafarroa : Reporté (terrain enneigé)

Fédérale 3 / Poule 13 - 10ème journée : Le derby pour Hasparren, victoire importante de Saint Palais, Barcus s'enfonce

Hasparren – Mouguerre (bd) : 15-12

– Mouguerre (bd) : 15-12 Saint Palais – Coarraze Nay (bd) : 6-3

– Coarraze Nay (bd) : 6-3 Miélan Mirande Rabastens – Barcus : 13-3

– Barcus : 13-3 Aramits Asasp – Soustons : 23-10

– Soustons : 23-10 Navarrenx – Saint Lary Soulan :

Fédérale 3 / Poule 15 - 10ème journée : les gars de l'ASB imitent les filles

FÉDÉRALE 3: pool 15: à Bayonne

Face à Villeneuve de Marsan

⏱c'est fini

🏉3️⃣2️⃣➖0️⃣8️⃣

Victoire bonifiée sur un contre à la dernière minute. — A.S.Bayonne (@asbayonne) January 15, 2017

Larressore – Pont Long : 6-6

AS Bayonne ( bo ) – Villeneuve de Marsan : 32-8

( ) – Villeneuve de Marsan : 32-8 Saint-Paul-lès-Dax (bd) – Riscle : 18-21

: 18-21 Bizanos – Rion : 29-11

– Rion : 29-11 Nogaro – Mugron : 24-12

Championnats Territoriaux Côte-Basque-Landes

Honneur : 2ème journée

Bardos – Habas (bd) : 23-21

– Habas (bd) : 23-21 Léon (bd) – Saint-Sever : 19-21

: 19-21 Saint-Pée-sur-Nivelle – Cambo (bd) : 7-6

Promotion Honneur : 2ème journée

Urrugne – Sault de Navailles : 23-12

Tartas – Bidart : 30-15

Grenade (bd) – Montfort en Chalosse : 3-9

1re série : 2ème journée

Capbreton Hossegor (bd) – Castets Linxe : 14-15

: 14-15 Pouillon – Lesperon Onesse (bd) : 7-5

– Lesperon Onesse (bd) : 7-5 St Martin De Seignanx – RC Bearnais Salies-Sauveterre (bd) : 15-12

2ème série : 2ème journée

Ustaritz-Jatxou (bd) – Pomarez : 12-13

: 12-13 Ciboure – Landes Océan Rugby Club ( bo ) : 3-37

( ) : 3-37 Ondres – Saint Pierre Du Mont : 18-3

Brassage 3e et 4e séries

Ascain – Sare : 17-3

Menditte – Labatut : 23-23

Arcangues ( bo ) – Amou : 49-0

Saint-Jean-de-Marsacq – Sauveterre-de-Béarn (bd) : 6-0

Herm – Narrosse (bd) : 12-9

FOOT

Liga – 18ème Journée :

Leganés - Athletic Bilbao : 0-0

Gijon – Eibar :

Celta Vigo – Alavés : 1-0

– Alavés : 1-0 Grenade – Osasuna :

FC Barcelone – Las Palmas : 5-0

– Las Palmas : 5-0 Atlético Madrid – Betis Séville : 1-0

– Betis Séville : 1-0 La Corogne – Villareal : 0-0

Valence – Espanyol Barcelone : 2-1

– Espanyol Barcelone : 2-1 FC Séville 20h45 Real Madrid

Malaga 20h45 (lundi) Real Sociedad

CFA 2 – Poule H – 13ème Journée : Les Genêts gagnent, l'Aviron chute encore

Anglet – La Roche-sur-Yon : 3-1

– La Roche-sur-Yon : 3-1 Lège-Cap-Ferret – Bayonne : 2-1

– Bayonne : 2-1 Les Herbiers B – Niort B : 1-1

Marmande – Bordeaux B : 1-1

Stade Bordelais - Pau B : 1-0

- Pau B : 1-0 Bressuire – Angoulême : 1-2

: 1-2 Limoges – Cozes : 8-0

Les Genêts sont toujours troisièmes (23 points) à 3 longueurs du Stade Bordelais, 1er. L'Aviron Bayonnais, 9e ne possède plus que 4 points d'avance sur le 1er relégable Lège-Cap-Ferret

HOCKEY-SUR-GLACE : La passe de 6 pour l'Hormadi

Division 1 – 19ème Journée

La Roche-sur-Yon – Brest : 3-8

: 3-8 Val Vanoise – Cholet : 5-2

– Cholet : 5-2 Tours – Dunkerque : 1-2

: 1-2 Briançon – Caen : 5-0

– Caen : 5-0 Anglet – Nantes : 7-2 (2-1 ; 2-0 ; 3-1)

– Nantes : 7-2 (2-1 ; 2-0 ; 3-1) Clermont-Ferrand – Mulhouse : 1-4

Avec ce 6e succès consécutif, l'Hormadi Anglet reste 4e mais revient à 3 points du podium avec la défaite de Tours à domicile (1-2) contre Dunkerque, prochain adversaire des angloyes samedi 21/1 dans le Pas-de-Calais.

BASKET : l'ACBB sans trembler face au dernier

Nationale 2 fém. – Poule B – 11ème Journée

[SF1] Victoire face à Toulouse Métropole Basket sur le score de 71 à 43 #ACBBTMB — Anglet CBB (@angletbasket) January 14, 2017

Basket Landes Espoir – Tarbes Espoir : 64-48

Gimont – La Roche-sur-Yon : 59-70

Mont-de-Marsan – Cholet : 67-53

Boudy/Villeneuve-sur-Lot/Pujols – Le Poinçonnet : 54-79

Saint-Delphin – Belleville-sur-Vie : 49-44

Anglet – Toulouse Espoir : 71-43

HANDIBASKET : Euskal Taldea perd le duel des leaders

VOLLEY

Nationale 3 fém. – Poule G – 10ème Journée

Ger – Saint-Avertin : 3 -1

– Saint-Avertin : -1 Mérignac – Rézé : 3 -0

– Rézé : -0 La Roche-sur-Yon – Saint-Cyr : 1- 3

: 1- Joué-lès-Tours – Anglet : 0- 3 (18-25, 16-25, 15-25)

: 0- (18-25, 16-25, 15-25) Angers – Nantes 3 : 3-1

Retrouvez les résultats ici chaque dimanche soir avant 20h