Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 15-16 avril 2017

L'Aviron nettement battue à Montpellier. Les Espoirs bayonnais en passe de se qualifier pour les phases finales. Les jeunes Biarrots poursuivent leur promenade en play-down. On connait désormais les 16e de Fédérale 2 et les 32e de Fédérale 3. Les filles de l'ASB au rendez-vous des demies...

Les résultats sportifs du week-end des 15-16 avril 2017 :

RUGBY

TOP 14 – 24e Journée : 9 essais à 3. L'Aviron assommée par l'armada montpelliéraine.

Fin du match et défaite des Ciel et Blanc 61-22 #MHRAB pic.twitter.com/tLhuKhN1kP — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) April 16, 2017

Toulon – Castres : 23-14

– Castres : 23-14 Brive (bd) – Bordeaux-Bègles : 19-22

: 19-22 Stade Français ( bo ) – Pau : 51-16

( ) – Pau : 51-16 Grenoble – Clermont ( bo ) : 18-59

( ) : 18-59 Lyon – La Rochelle (bd) : 29-25

– La Rochelle (bd) : 29-25 Montpellier ( bo ) – Bayonne : 61-22

( ) – Bayonne : 61-22 Toulouse – Racing 92 :

Résultats, analyses et classement du Top 14 après la 24 journée ici.

Espoirs 1 – 24e Journée : L'Aviron ramène un point précieux de Montpellier et peut encore espérer une qualification directe en demi-finales.

Défaite des espoirs à Montpellier 18-16. — AssoABrugby (@AssoABrugby) April 15, 2017

Bordeaux-Bègles ( bo ) – Toulon : 28-13

( ) – Toulon : 28-13 Montpellier – Bayonne (bd) : 18-16

– Bayonne (bd) : 18-16 Narbonne – Toulouse ( bo ) : 12-33

( ) : 12-33 Castres – La Rochelle : 24-13

– La Rochelle : 24-13 Perpignan ( bo ) – Oyonnax : 45-7

( ) – Oyonnax : 45-7 Stade Français – Pau ( bo ) : 19-41

( ) : 19-41 Clermont (bo) – Agen : 51-23

Les deux dernières journées pour l'Aviron : Bayonne – Perpignan et Bayonne – Oyonnax.

Espoirs - Poule 1 - Classement provisoire après 24 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Espoirs 3 – Play-down – 6e Journée : 6 matchs, 6 victoires. Le BO continue à surfer sur ces play-down.

Brive ( bo ) – Bourgoin : 47-13

( ) – Bourgoin : 47-13 Montauban (bd) – Béziers : 20-25

: 20-25 Angoulême – Dax : NC

Vannes – Biarritz (bo) : 7-50

Les deux dernières journées pour le B.O. : Biarritz – Montauban et Brive – Biarritz.

Fédérale 2 – Phases finales – Barrages retour : Nafarroa se qualifie à la dernière seconde !

Peyrehorade – Nafarroa : 27-27 (score du match aller : Nafarroa – Peyrehorade : 15-13)

A l'issue des barrages retour, voici les seizièmes-de-finale aller concernant les clubs basques :

Nafarroa – Céret (66)

– Céret (66) Villefranche-de-Lauragais (31) – Mauléon

Leucate (11) – Hendaye

Elite 2 fém. – Phases finales – Quarts-de-finale : Formalité pour les filles de l'ASB, qualifiées en demies !

ARMELLE-AUCLAIR:

1/4 de Finale Championnat de France

🏠 A Niort contre ROUEN

⏱c'est fini.

🏉4️⃣2️⃣➖0️⃣5️⃣

Qualifiées pour les demis finales! — A.S.Bayonne (@asbayonne) April 16, 2017

Rouen – AS Bayonne (à Niort) : 5-42

En demi-finales, les Baionako Neskak seront opposées au Stade Bordelais, tombeur du Stade Français (31-19). Match à jouer dimanche prochain, sur terrain neutre.

Le tableau des phases finales Elite 2 féminines ici.

Fédérale 3 – Phases finales – Barrages retour : Hasparren rencontrera Saint-Sulpice. Larressore défiera Belvès.

A l'issue des barrages retour, voici les 32e de finale aller concernant les clubs basques :

Saint-Sulpice (81) – Hasparren

Belvès (24) – Larressore

FOOT

Liga – 32e Journée : Manita de l'Athletic face à Las Palmas. La Real a fait trembler le Barça.

#PicOfTheDay : Aritz Aduriz célèbrant son doublé avec le reste des joueurs, très gros match ; autant pour les joueurs que les supporters. pic.twitter.com/Ry3EJWqhAk — Athletic Bilbao FR (@AthleticClub_FR) April 14, 2017

Athletic Bilbao – Las Palmas : 5-1

– Las Palmas : 5-1 La Corogne – Malaga : 2-0

– Malaga : 2-0 Gijon – Real Madrid : 2-3

: 2-3 Atlético Madrid – Osasuna : 3-0

– Osasuna : 3-0 FC Barcelone – Real Sociedad : 3-2

– Real Sociedad : 3-2 Leganés – Espanyol Barcelone : 0-1

: 0-1 Valence – FC Séville :

Betis Séville – Eibar :

Grenade – Celta Vigo : 20h45

Alavés – Villareal : lundi

L’Athletic est 6e (53 pts) à 1 point de Villareal (5e avec un match en moins). La Real est 7e (52 pts) à 1 point de Bilbao. Osasuna est toujours dernier (17 pts) à 10 longueurs de Leganés (17e et premier non-relégable). Eibar est 8e (50 pts) avant son déplacement à Séville. Alavés est 11e (40 pts) avant de recevoir Villareal, lundi.

CFA 2 – Poule H – 22e Journée : L'Aviron rate le coche chez la lanterne rouge. Les Genêts cèdent du terrain sur la tête de poule.

Cozes – Bayonne : 0-0

Bordeaux B – Niort B : 1-0

– Niort B : 1-0 Les Herbiers B – Angoulême : 1-3

: 1-3 Bressuire – Limoges : 0-3

: 0-3 Lège-Cap-Ferret – Pau B : 0-1

: 0-1 Anglet – Stade Bordelais : 1-1

Marmande – La Roche-sur-Yon : 1-2

Les Genêts sont 3e (39 pts) à 3 pts de Limoges et du Stade Bordelais, respectivement 1er et 2e. L’Aviron est 9e (22 pts) et compte 2 points d’avance sur La Roche VF (12e et premier relégable).

BASKET : L'ACBB achève sa saison sur une large victoire à Toulouse.

Nationale 2 fém. – Poule B – 22e Journée

Tarbes Espoir – Basket Landes Espoir : 54-66

: 54-66 Toulouse Espoir – Anglet : 41-69

: 41-69 La Roche-sur-Yon 2 – Gimont : 78-58

– Gimont : 78-58 Cholet – Mont-de-Marsan : 66-56

– Mont-de-Marsan : 66-56 Le Poinçonnet – Villeneuve-sur-Lot : 81-67

– Villeneuve-sur-Lot : 81-67 Belleville-sur-Vie – Saint-Delphin : 68-58

L’ACBB termine la saison à la 4e place (38 pts). Les Angloyes joueront en Nationale 2 la saison prochaine.

VOLLEY :

Nationale 3 fém. – Poule G – 18e Journée

Mérignac – Ger : 3 -0

– Ger : -0 Saint-Cyr – Anglet :

Rezé – Angers :

Nantes 3 – La Roche-sur-Yon :

Joué-lès-Tours – Saint-Avertin :

L'AOVB est...

