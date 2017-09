Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 16-17 septembre 2017

En ProD2, l'Aviron Rugby coule, le BO progresse et Colomiers reste invaincu. Le derby Hendaye / Anglet en Fédérale 1, la reprise des championnats de Fédérale 2 et 3 et des championnats territoriaux, mais aussi de la D1 de hockey, du basket et du hand. Programmes et résultats, suivez le guide.

Les résultats sportifs du week-end des 16-17 septembre 2017

RUGBY

TOP 14 – 4e Journée : Toulouse cartonne le Stade Français

PRO D2 – 5e Journée : Le BO reste maître chez lui, l'Aviron se noie à chaque sortie

#PROD2, J5

► Les matchs du vendredi sont terminés ! Retrouvez l'ensemble des résultats ici 👇 pic.twitter.com/vYAgdZ2jjZ — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) September 15, 2017

Le @BOPBweb assure l'essentiel à domicile contre Nevers. Victoire 32 à 20, dans des conditions météo difficiles 🌧️💨https://t.co/EewS9ViAxZ — Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) September 15, 2017

#ProD2 : Les Bayonnais jouent encore une fois les touristes à Vannes (38-22). Réactions Bustos Moyano et Rey ici https://t.co/ENISFwOmgQpic.twitter.com/fm4esqHVoq — Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) September 14, 2017

#PROD2, J5

► Revivez l'essai de près de 100 mètres de Lutumailagi du @RugbyClubVannes face à l'@avironrugbypro ! pic.twitter.com/g4BEc4GHII — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) September 15, 2017

Au programme de la 6e journée :

Jeudi 21 septembre : Bayonne - Grenoble (20h45, en intégralité sur France Bleu Pays Basque)

Vendredi 22 septembre : Angoulême - Aurillac / Montauban - Mont-de-Marsan / Dax - Nevers / Massy - Colomiers / Narbonne - Carcassonne (tous à 20h)

Vendredi 22 septembre : Vannes - Biarritz (20h30, en intégralité sur France Bleu Pays Basque)

Dimanche 24 septembre : Béziers - Perpignan (14h15)

Classement de la Pro D2 avant le dernier match de la 5e journée © Radio France - Thibault Vincent

Fédérale 1 – Poule 2 – 2e Journée : Derby à Ondarraitz.

Nantes – Niort : samedi 18h30

Tyrosse – Oloron : 13-08

– Oloron : 13-08 Hendaye – Anglet : dimanche 15h

Saint-Médard-en-Jalles - Saint-Jean-de-Luz : dimanche 15h

Bassin d'Arcachon – Cognac : dimanche 15h

Exempt : Langon

Fédérale 2 – 1re Journée

Nafarroa – Hasparren : dimanche 15h

Mauléon - Hagetmau : dimanche 15h

BTS - Ger Seron Bedeille : dimanche 15h30

Championnats Territoriaux Côte-Basque-Landes

Honneur/Promotion Honneur – 1ère Journée

Sault De Navailles – Cambo : dimanche 15h30

Bidart – Urrugne : dimanche 15h30

1ère/2ème Série – 1ère Journée

Ustaritz-Jatxou – Saint-Pierre-du-Mont : dimanche 15h

Ciboure - Saint-Martin-de-Seignanx : dimanche 15h30

Arcangues - Lesperon-Onesse : dimanche 15h30

3ème/4ème Série – 1ère journée

Sauveterre de Bearn - Sarako Izarra : samedi16h

Narrosse – Menditte : dimanche 16h

Amou - Ascain : dimanche 16h

FOOT

Liga – 4e Journée : Choc royal à Anoeta entre la Real Sociedad et le Real Madrid

Eibar – Leganés : 1-0

– Leganés : 1-0 Levante – Valence : 1-1

Getafe – FC Barcelone : 1-2

: 1-2 Betis Séville – La Corogne : samedi 18h30

Atlético Madrid – Malaga : samedi 20h45

– Malaga : samedi 20h45 Alavés - Villareal : dimanche 12h

Gérone – FC Séville : dimanche 16h15

Las Palmas – Athletic Bilbao : dimanche 18h30

Real Sociedad - Real Madrid : dimanche 20h45

Espanyol Barcelone – Celta Vigo : lundi 21h

Nationale 3 – Poule A – 4e Journée : Les Genêts à la relance, l'Aviron doit confirmer

Mérignac Arlac – Angoulême : samedi 17h30

Poitiers – Lège-Cap-Ferret : samedi 18h

Libourne – Pau B : samedi 19h

Chauray – Anglet : samedi 19h

Bayonne - Niort B : samedi 19h

Cozes – Bressuire : dimanche 15h

Feytiat – Bordeaux B : dimanche 15h

HAND : C'est la reprise

Nationale 1 fém. – Poule 1 – 1ère Journée

Pessac - Bruguières : samedi 19h

Toulouse - Bègles : samedi 20h

Toulon/Saint-Cyr - Mios Biganos :samedi 20h

Nice –Bordes : samedi 20h30

Cannes-Mandelieu - Bergerac : samedi 20h30

Bayonne – Pays d’Aix : samedi 21h

Nationale 2 fém. – Poule 1 – 1ère Journée

Moncoutant - Celles sur Belle : samedi 20h30

Mourenx - Blanzat-Montluçon : samedi 20h30

Limoges – Lège-Cap-Ferret : samedi 20h30

Merignac – Saint-Sébastien-sur-Loire : samedi 20h45

La Roche sur Yon - Anglet-Biarritz : dimanche 16h

Anglet-Biarritz : dimanche 16h Quint-Fonsegrives – Carquefou : dimanche 16h

Nationale 2 – Poule 1 – 1ère Journée

ROC Aveyron– Pouzauges : samedi 20h15

Tardets – Billère : samedi 21h

Asson - ASPOM Bègles : samedi 21h

samedi 21h L’Union – Lormont : dimanche 15h

Limoges – Territoire Charente : dimanche 16h

Rezé – Toulouse : dimanche 16h

BASKET : L'ACBB de retour sur les parquets

Nationale 2 fém. – Poule B – 1ère Journée

La Roche-sur-Yon espoirs– Cholet : samedi 17h15

Saint-Paul/Rezé 2 – Garnache : samedi 17h15

Tarbes Espoir – Anglet : samedi 20h

Saumur– Mont-de-Marsan : samedi 20h

Thouars – Saint-Delphin : samedi 20h

Orvault – Basket Landes Espoir : samedi 20h

TENNIS : Patty Schnyder en finale à Biarritz

La finale de l'Open de Tennis féminin de Biarritz opposera ce dimanche après midi, à Aguiléra, la Suissesse Patty Schnyder, ancienne joueuse du Top 10 mondial qui fait un retour tonitruant cette semaine sur la côte basque, à la tête de série numéro 2 du tournoi, la Roumaine Mihaela Buzarnescu

Ce samedi en demi-finale, Schnyder a battu sa compatriote Jill Teichmann, tête de série numéro 8, 6-2 / 6-2. Buzarnescu s’est défaite de la tête de série numéro 4 l'Italienne Martina Trévisan 6-4 / 6-3