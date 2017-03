Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 18-19 mars 2017

Les équipes de France terminent leurs Tournois sur le podium. L'Aviron renoue avec la victoire, et avec le jeu. En Fédérale 1, Anglet peut croire aux phases finales. Hendaye, intraitable en Fédérale 2. L'Hormadi ne jouera pas la Ligue Magnus la saison prochaine.Fin de saison palpitante pour l'ACBB.

Les résultats sportifs du week-end des 18-19 mars 2017 :

RUGBY

Tournoi des 6 Nations – 5e Journée : Malgré des démêlés avec l'arbitrage en fin de match, l'Equipe de France s'impose face aux Gallois et termine sur le podium !

Ecosse ( bo ) – Italie : 29-0

( ) – Italie : 29-0 France – Pays de Galles (bd) : 20-18

– Pays de Galles (bd) : 20-18 Irlande – Angleterre (bd) : 13-9

Tournoi des 6 Nations Féminines – 5e Journée : France-Galles : le tournoi des Françaises s'achève sur une (très) bonne note, évidemment.

#FranceFéminines Les Bleues finissent parfaitement ce tournoi des 6 Nations avec un belle victoire et 5 essais! #FRAPDG pic.twitter.com/2LHy0Suzvt — FF Rugby (@FFRugby) March 18, 2017

Ecosse – Italie (bd) : 14-12

– Italie (bd) : 14-12 Irlande – Angleterre ( bo ) : 7-34

( ) : 7-34 France (bo) – Pays de Galles : 39-19

Tournoi des 6 Nations U20 – 5e Journée : Victoire bonifiée pour les jeunes Bleus qui terminent deuxièmes, derrière des Anglais intouchables.

#FranceU20 Nos tricolores s'imposent avec le bonus offensif face au Pays de Galles et finissent deuxièmes du tournoi 👏 #FRAPDG pic.twitter.com/MgEvMCDTxb — FF Rugby (@FFRugby) March 17, 2017

Irlande (bd) – Angleterre : 10-14

: 10-14 Ecosse ( bo ) – Italie : 38-17

( ) – Italie : 38-17 France (bo) – Pays de Galles : 40-20

TOP 14 – 21e Journée : L'Aviron reprend des couleurs à Jean Dauger en s'imposant face à l'UBB.

Bayonne – Bordeaux-Bègles (bd) : 24-20 (les réactions de D. Sénékal, F. Le Bourhis, M. Bustos-Bayano et du capitaine J. Monribot, ici)

– Bordeaux-Bègles (bd) : 24-20 (les réactions de D. Sénékal, F. Le Bourhis, M. Bustos-Bayano et du capitaine J. Monribot, ici) Clermont ( bo ) – Pau : 65-13

( ) – Pau : 65-13 La Rochelle ( bo ) – Brive : 36-17

( ) – Brive : 36-17 Toulouse – Lyon : 42-26

– Lyon : 42-26 Grenoble – Toulon : 23-23

Castres – Stade Français : reporté

Montpellier – Racing 92 : reporté

Résultats, analyses et classement du Top 14 après la 21e journée ici.

Fédérale 1 – Poule 2 – 16e Journée : Anglet fait tomber le leader oloronais et enchaîne une troisième victoire de rang.

Rouen ( bo ) – Lombez-Samatan : 45-3

( ) – Lombez-Samatan : 45-3 Nantes – Saint-Jean-de-Luz (bd) : 33-26

– Saint-Jean-de-Luz (bd) : 33-26 Tyrosse – Saint-Médard-en-Jalles (bd) : 24-23

– Saint-Médard-en-Jalles (bd) : 24-23 Anglet – Oloron (bd) : 12-9

– Oloron (bd) : 12-9 Langon – Bagnères-de-Bigorre (bd) : 20-13

A SIGNALER : Suite à la réforme adoptée ce vendredi par la Fédération, il n' y aura pas de descentes à la fin de la saison de la Fédérale 1 vers la Fédérale 2. La saison prochaine les poules passeront à 12 équipes.

Fédérale 1 - Poule 2 - Classement après 16 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Fédérale 2 – Poule 6 – 17e Journée : Hendaye conforte son fauteuil de leader. Le BTS et Mauléon se partagent les points. Nafarroa perd à Pamiers.

Nouvelle pénaltouche pour SH bien contré par les Violets

Larbitre siffle la fin du match sur le score de 38-23 pour SH — StadeHendayaisRugby (@StadeHendayais) March 19, 2017

Lannemezan ( bo ) – Lourdes : 34-16

( ) – Lourdes : 34-16 Peyrehorade ( bo ) – Saverdun : 32-7

( ) – Saverdun : 32-7 Hendaye – Ger-Séron-Bédeille : 38-23

– Ger-Séron-Bédeille : 38-23 Boucau-Tarnos – Mauléon : 22-22

Pamiers – Nafarroa : 23-10

A SIGNALER : Suite à la réforme adoptée ce vendredi par la Fédération, il n' y aura pas de descentes à la fin de la saison de la Fédérale 2 vers la Fédérale 3. La saison prochaine les poules passeront à 12 équipes.

Fédérale 2 - Poule 6 - Classement après 17 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Fédérale 3 – Poule 13 – 17e Journée : Hasparren se rapproche de Coarraze en tête de la poule. Mouguerre ramène un succès précieux de Miélan-Mirande. Barcus et Saint-Palais défaits à domicile.

Exploit de Mouguerre qui s'impose 23-22 à Astarac !! — US MOUGUERRE (@USMouguerre64) March 19, 2017

Hasparren – Aramits-Asasp (bd) : 18-11

– Aramits-Asasp (bd) : 18-11 Saint-Palais – Soustons : 20-33

: 20-33 Navarrenx – Coarraze-Nay : 26-17

– Coarraze-Nay : 26-17 Miélan-Mirande (bd) – Mouguerre : 22-23

: 22-23 Barcus – Saint-Lary-Soulan : 14-27

A SIGNALER : Suite à la réforme adoptée ce vendredi par la Fédération, il n' y aura pas de descentes à la fin de la saison de la Fédérale 3 vers la division Honneur. La saison prochaine les poules passeront à 12 équipes.

Fédérale 3 - Poule 13 - Classement provisoire après 17 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Fédérale 3 – Poule 15 – 17e Journée : L'ASB fait plier Saint-Paul dans un match spectaculaire. Larressore se rapproche des Landais au classement après sa victoire sur Riscle.

FÉDÉRALE 3: pool 15:

17ème journée

🏠 À Ste-Croix:

⏱C'est fini!

🏉3️⃣5️⃣➖3️⃣4️⃣

Les spectateurs réclament Wayne BARNES!!! — A.S.Bayonne (@asbayonne) March 19, 2017

Bizanos – Pont-Long (bd) : 27-23

– Pont-Long (bd) : 27-23 Mugron – Rion-des-Landes (bd) : 19-16

– Rion-des-Landes (bd) : 19-16 AS Bayonne – Saint-Paul-lès-Dax (bd) : 35-34

– Saint-Paul-lès-Dax (bd) : 35-34 Larressore – Riscle : 28-14

– Riscle : 28-14 Nogaro – Villeneuve-de-Marsan (bd) : 20-16

A SIGNALER : Suite à la réforme adoptée ce vendredi par la Fédération, il n' y aura pas de descentes à la fin de la saison de la Fédérale 3 vers la division Honneur. La saison prochaine les poules passeront à 12 équipes.

Fédérale 3 - Poule 15 - Classement après 17 journées © Radio France - Thomas Dupleix

HOCKEY

Division 1 – Play-off – Demi-finales : L'Hormadi privé de finale d'accession en Ligue Magnus, battu successivement sur sa patinoire (mardi) et en Alsace (samedi) par Mulhouse.

Anglet – Mulhouse : 3-4 (PRL)

: 3-4 (PRL) Val-Vanoise – Brest : 6-1

– Brest : 6-1 Mulhouse – Anglet : 6-3

– Anglet : 6-3 Brest – Val-Vanoise : 8-0

– Val-Vanoise : 8-0 Brest 19h00 Val-Vanoise :

L’Hormadi est éliminée et jouera à nouveau en Division 1 la saison prochaine.

FOOT

Liga – 28e Journée : L'Athletic battu par le Real Madrid, Eibar tenu en échec par l'Espanyol Barcelone, la Real Sociedad défait sur le terrain d'Alavés dans la confrontation 100% basque.

FIN DU MATCH

Deportivo Alaves 1 - 0 Real Sociedad

Des points perdus bêtement, une composition d'équipe discutable pic.twitter.com/u3RXBInTB0 — Real Sociedad France (@RealSociedad_FR) March 18, 2017

Las Palmas – Villareal : 1-0

– Villareal : 1-0 Eibar – Espanyol Barcelone : 1-1

Athletic Bilbao – Real Madrid : 1-2

: 1-2 Alavés – Real Sociedad : 1-0

– Real Sociedad : 1-0 Betis Séville – Osasuna : 2-0

– Osasuna : 2-0 Leganés – Malaga : 0-0

Atlético Madrid – FC Séville : 3-1

– FC Séville : 3-1 La Corogne 18h30 Celta Vigo :

Gijon 18h30 Grenade :

FC Barcelone 20h45 Valence :

La Real Sociedad est sixième (48 pts) avec 4 points d'avance sur l'Athletic Bilbao. Suivent Eibar, huitième (41 pts) avec une longueur d'avance sur l’Espanyol Barcelone et Alavés (10es ex-aequo). Osasuna reste 20e et dernier avec 11 points, à 14 unités de Leganés (17e et premier non relégable).

CFA 2 – Poule H – 19e Journée : Les Genêts enchaînent face à Lège-Cap-Ferret. L'Aviron battu à Limoges.

La Roche-sur-Yon – Niort B : 1-1

Stade Bordelais – Marmande : 1-1

Angoulême – Bordeaux B : 2-4

: 2-4 Bressuire – Les Herbiers B : 1-0

– Les Herbiers B : 1-0 Anglet – Lège-Cap-Ferret : 2-0

– Lège-Cap-Ferret : 2-0 Limoges – Bayonne : 2-0

– Bayonne : 2-0 Pau B – Cozes : 1-0

Les Genêts sont troisièmes (36 pts) à 1 point de Limoges, et 4 du Stade Bordelais, toujours premier. L’Aviron est huitième (avec 20 pts), et compte 5 points d’avance sur La Roche-sur-Yon (12e, le premier relégable).

HAND : Le Zibero poursuit sur sa bonne année 2017 en battant Toulouse. L'Irisartarrak défait de justesse à Rezé.

Nationale 2 – Poule 1 – 15e Journée

Pouzauges – Billère : 22-31

: 22-31 Bordeaux Bastide – Territoire Charente : 34-30

– Territoire Charente : 34-30 Tardets – Toulouse : 33-27

– Toulouse : 33-27 Lormont – Nantes : 27-30

: 27-30 L’Union – Saintes : 22-31

: 22-31 Rezé – Irissarry : 31-28

Le Zibero est 6e (30 pts) à 5 points de Rezé 3e. L’Irisartarrak, 12e (20 pts) à 5 points de Bordeaux Bastide (10e).

BASKET : L'ACBB l'emporte et s'offre une fin de saison palpitante...

Nationale 2 fém. – Poule B – 19e Journée

La Roche-sur-Yon 2 – Tarbes Espoir : 85-48

– Tarbes Espoir : 85-48 Mont-de-Marsan – Basket Landes Espoir : 68-59

– Basket Landes Espoir : 68-59 Cholet – Gimont : 69-64

– Gimont : 69-64 Belleville-sur-Vie – Le Poinçonnet : 66-57

– Le Poinçonnet : 66-57 Anglet – Villeneuve-sur-Lot : 73-56

– Villeneuve-sur-Lot : 73-56 Toulouse Espoir – Saint-Delphin : 58-67

L’ACBB est troisième ex-aequo (34 pts) avec St-Delphin et Belleville-sur-Vie ! Le Poinçonnet reste leader malgré sa défaite à Belleville.

VOLLEY : L'AOVB corrigé à domicile face aux Mérignacaises.

Nationale 3 fém. – Poule G – 15e Journée

Saint-Avertin – Rezé : 1- 3

: 1- Ger – Saint-Cyr : NC

Anglet – Mérignac : 0- 3 (15-25, 15-25, 20-25)

: 0- (15-25, 15-25, 20-25) Joué-lès-Tours – Nantes 3 : 0- 3

: 0- La Roche-sur-Yon – Angers : 0-3

L’Anglet Olympique reste cinquième (27 pts) à 4 points de Nantes (3e).

