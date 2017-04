Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 1er-2 avril 2017

Le BO battu à Perpignan. L'Aviron Espoir défait à Narbonne. A contratio des jeunes Biarrots en tête des Play-down. Hendaye et Mauléon en 1/16 de Fédérale 2. Hasparren et Larressore en 1/32 de Fédérale 3. Les demies aller des championnats territoriaux. L'ACBB quasiment écartée des Play-off...

Les résultats sportifs du week-end des 1er-2 avril 2017 :

RUGBY

PRO D2 – 26e Journée : Le BO, défait à Perpignan, va connaître une fin de saison haletante !

#time_80 Les catalans s'imposent face à nos biarrots sur le score de 17 à 8 Il faudra vite basculer sur le match à domicile #CapSurLesDemies pic.twitter.com/pDyT8mhHEC — Biarritz Olympique (@BOPBweb) March 30, 2017

Perpignan – Biarritz : 17-8

– Biarritz : 17-8 Vannes – Angoulême : 26-3

– Angoulême : 26-3 Oyonnax ( bo ) – Dax : 46-26

( ) – Dax : 46-26 Mont-de-Marsan ( bo ) – Narbonne : 37-6

( ) – Narbonne : 37-6 Albi (bd) – Montauban : 13-16

: 13-16 Bourgoin (bd) – Béziers : 9-13

: 9-13 Colomiers – Aurillac (bd) : 21-19

– Aurillac (bd) : 21-19 Carcassonne – Agen : 12-19

Le B.O. va rencontrer successivement le leader (Oyonnax), le 3e (Colomiers), le 8e (Aurillac) et le 4e (Mont-de-Marsan) lors des quatre dernières journées !

Pro D2 - Classement après 26 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Champions Cup – Quarts de finale : Clermont tient sa revanche. Toulouse explose en fin de match.

FULL TIME: A huge performance in the final quarter ensures that @ASMOfficiel take their place in the last four #ChampionsCup pic.twitter.com/LhtOcXpH2e — Champions Cup (@ChampionsCup) April 2, 2017

(QF2) Leinster (Irl) – Wasps (Ang) : 32-17

(Irl) – Wasps (Ang) : 32-17 (QF4) Munster (Irl) – Toulouse : 41-16

(Irl) – Toulouse : 41-16 (QF3) Saracens (Ang) – Glasgow (Ang) : 38-13

(Ang) – Glasgow (Ang) : 38-13 (QF1) Clermont – Toulon : 29-9

Demi-finales : Clermont – Leinster (Irl) et Munster (Irl) – Saracens (Ang).

Here are your #ChampionsCup Semi-Finals. 🗓 and ⏰ to be confirmed pic.twitter.com/a1o6FBlKJ8 — Champions Cup (@ChampionsCup) April 2, 2017

Challenge Cup – Quarts de finale : La Rochelle déroule à Edimbourg. Le Stade Français, au courage, renverse les Ospreys à Cardiff.

FULL TIME: @StadeRochelais secure the victory away from home at BT Murrayfield and move into the #ERChallengeCup semi-finals pic.twitter.com/D07sNbVVIr — Challenge Cup (@ERChallengeCup) March 31, 2017

(QF3) Edimbourg (Eco) – La Rochelle : 22-32

: 22-32 (QF2) Bath (Ang) – Brive : 34-20

(Ang) – Brive : 34-20 (QF4) Gloucester (Ang) – Cardiff (PdG) : 46-26

(Ang) – Cardiff (PdG) : 46-26 (QF1) Ospreys (PdG) – Stade Français : 21-25

La Rochelle n' a plus connu la défaite depuis le 8 décembre. C'était en Challenge Cup sur le terrain de ... Gloucester.

Demi-finales : (DF1) Ospreys (PdG) ou Stade Français – Bath (Ang). (DF2) La Rochelle – Gloucester (Ang).

Espoirs 1 – 22e Journée : L'Aviron ramène un maigre point de Narbonne.

Stade Français (bd) – Perpignan : 28-29

: 28-29 Agen (bd) – Toulon : 22-27

: 22-27 Castres – Pau (bd) : 31-24

– Pau (bd) : 31-24 Narbonne – Bayonne (bd) : 16-12

– Bayonne (bd) : 16-12 Clermont – La Rochelle : 37-21

– La Rochelle : 37-21 Bordeaux-Bègles (bd) – Toulouse : 23-30

: 23-30 Montpellier (bo) – Oyonnax : 40-26

Espoirs - Poule 1 - Classement provisoire après 22 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Espoirs 3 – Play-down – 5e Journée : Le B.O. n'a pas connu la défaite depuis le début des Play-down !

#ESPOIRS

Victoire de nos Espoirs face au @SAXV_Charente ! (35 à 7)

Félicitation à nos Crabos et Espoirs pour ces 2 victoires ! 💪#BOFamily pic.twitter.com/gEdAqmKZI1 — Biarritz Olympique (@BOPBweb) April 2, 2017

Dax – Brive ( bo ) : 0-19

( ) : 0-19 Béziers ( bo ) – Vannes : 71-22

( ) – Vannes : 71-22 Bourgoin (bd) – Montauban : 25-27

: 25-27 Biarritz (bo) – Angoulême : 35-7

Espoirs - Play-down - Classement provisoire après 5 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Fédérale 1 – Poule 2 – 1e Journée

Lombez-Samatan – Bagnères-de-Bigorre (bd) : 17-16 (match en retard)

Fédérale 2 – Poule 6 – 18e Journée : Hendaye et Mauléon, direction seizièmes. Nafarroa peine face au BTS mais jouera les barrages.

Saverdun – Hendaye : 10-25

: 10-25 Lourdes – Peyrehorade : 8-16

: 8-16 Mauléon – Lannemezan : 16-6

– Lannemezan : 16-6 Nafarroa – Boucau-Tarnos (bd) : 23-21

– Boucau-Tarnos (bd) : 23-21 Ger-Séron-Bédeille (bd) – Pamiers : 15-17

Fédérale 2 - Poule 6 - Classement provisoire après 18 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Hendaye et Mauléon se qualifient directement pour les seizièmes-de-finale. Pamiers, Peyrehorade, Nafarroa et Lannemezan devront passer par les barrages.

A noter que le match Pamiers – Lannemezan n'a toujours pas été rejoué. Le dénouement n'est à ce jour pas connu. Le classement définitif non plus par conséquent.

Phase finale de Fédérale 2

Tableau des oppositions... https://t.co/e4R23i7quI — rugbyfederal (@rugbyfederal) April 2, 2017

Fédérale 3 – Poule 13 – 18e Journée : Hasparren et son bourreau du jour, Coarraze, iront en 32e. Mouguerre, Saint-Palais et Barcus : saison terminée.

Aramits-Asasp – Saint-Palais : 12-3

– Saint-Palais : 12-3 Coarraze-Nay – Hasparren (bd) : 12-10

– Hasparren (bd) : 12-10 Mouguerre – Navarrenx : 23-15

– Navarrenx : 23-15 Saint-Lary-Soulan – Miélan-Mirande : 7-17

: 7-17 Soustons (bo) – Barcus : 30-3

Fédérale 3 - Poule 13 - Classement après 18 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Coarraze-Nay et Hasparren se qualifient directement pour les 1/32e de finale. Aramits-Asasp, Soustons, Navarrenx et Miélan-Mirande devront passer par les barrages.

Barrages aller : Navarrenx – Soustons et Miélan-Mirande – Aramits-Asasp.

Fédérale 3 – Poule 15 – 18e Journée : Larressore file en 32e grâce à son point de bonus défensif acquis à Saint-Paul. Insuffisant en revanche pour l'ASB défait à Pont-Long.

FÉDÉRALE 3: pool 15:

18ème journée:

🚌 à Serres-Castets (A.S.Pont-Long)

⏱c'est fini

🏉1️⃣4️⃣➖0️⃣9️⃣

Un point qui ne servira pas... — A.S.Bayonne (@asbayonne) April 2, 2017

Saint-Paul-lès-Dax – Larressore (bd) : 16-11

– Larressore (bd) : 16-11 Pont-Long – AS Bayonne (bd) : 14-9

– AS Bayonne (bd) : 14-9 Villeneuve-de-Marsan – Bizanos : 6-15

: 6-15 Rion-des-Landes – Nogaro : 28-20

– Nogaro : 28-20 Riscle – Mugron : 16-0

Fédérale 3 - Poule 15 - Classement après 18 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Saint-Paul-lès-Dax et Larressore se qualifient directement pour les 1/32e de finale. Bizanos, Pont-Long, Riscle et Mugron devront passer par les barrages.

Barrages aller : Mugron – Bizanos et Riscle – Pont-Long.

Phase finale de Fédérale 3... https://t.co/qkddrxkwby — rugbyfederal (@rugbyfederal) April 2, 2017

Elite 2 fém. (Armelle Auclair) – Poule 2 – 14e Journée : Avec 63 points acquis sur 70 possibles, l'ASB s'offre le quart à la maison contre le 4e de la poule 1 : Rouen.

ARMELLE-AUCLAIR: pool 2:

Dernière journée:

🚌 à @SOVXV

⏱c'est fini

🏉0️⃣0️⃣➖2️⃣0️⃣

Phase qualificative de haut vol, place aux phases finales. — A.S.Bayonne (@asbayonne) April 2, 2017

Bordeaux – Lons : 14-5

– Lons : 14-5 Castres – La Rochelle : 12-12

Villelonguet – AS Bayonne ( bo ) : 0-20

( ) : 0-20 Perpignan – Tarbes (bd) : 5-0

Elite 2 fém. - Poule 2 - Classement après 14 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Quarts-de-finale : Sassenage (Isère) – Tarbes, Lons – Lyon, AS Bayonne – Rouen et Stade Français – Bordeaux.

Championnats Territoriaux Côte-Basque-Landes

Honneur – Phases finales – Demi-finales aller

Habas – Bardos : 5-27

: 5-27 Cambo – Saint-Pée-sur-Nivelle : 19-15

Promotion Honneur – Phases finales – Demi-finales aller

Bidart – Tartas : 7-6

– Tartas : 7-6 Urrugne – Montfort-en-Chalosse : 20-19

1ère Série – Phases finales – Demi-finales aller

Castets-Linxe – Salies-Sauveterre : 12-19

: 12-19 Saint-Martin-de-Seignanx – Capbreton-Hossegor : 22-16

2ème Série – Phases finales – Demi-finales aller

Pomarez – Landes Océan Rugby : 5-20

: 5-20 Saint-Pierre-du-Mont – Ustaritz-Jatxou : 31-5

3ème Série – Phases finales – Demi-finales aller

Menditte – Herm : 15-12

– Herm : 15-12 Arcangues – Ascain : 21-19

4ème Série – Phases finales – Demi-finales aller

Saint-Jean-de-Marsacq – Labatut : 15-24

: 15-24 Sauveterre – Sare : 20-22

FOOT

Liga – 29e Journée : Eibar s'impose à Villareal. L'Athletic enfonce un peu plus Osasuna. La Real patine face à Leganès. Alavés baisse les bras face au Real intraitable.

Espanyol Barcelone – Betis Séville : 2-1

– Betis Séville : 2-1 Villareal – Eibar : 2-3

: 2-3 Osasuna – Athletic Bilbao : 1-2

: 1-2 Real Sociedad – Leganés : 1-1

Malaga – Atlético Madrid : 0-2

: 0-2 FC Séville – Gijon : 0-0

Real Madrid – Alavés : 3-0

– Alavés : 3-0 Valence – La Corogne : 3-0

– La Corogne : 3-0 Grenade 20h45 FC Barcelone :

Celta Vigo – Las Palmas : lundi

La Real Sociedad est 5e (49 pts) et compte 1 point d'avance sur Villareal (6e). L’Athletic est 7e (47 pts) avec 3 unités de plus qu' Eibar (8e avec 44 pts), et 4 de plus que l’Espanyol Barcelone (9e). Alavés reste 10e (40 pts) à 3 longueurs de l'Espanyol.

HAND : Dur pour l'Aviron. La bonne passe d'Anglet-Biarritz dure encore. Irissarry cède le nul à la dernière seconde.

Nationale 1 fém. – Poule 3 – 15e Journée

Malgré le score il y avait la place...les filles d @AvironHandball ont perdu vs une belle equipe du #Boc défaite 19 à 29 #OnLacheraRien 💙💙 pic.twitter.com/kg0iWxBY7Z — AvironBayonnaisHand (@AvironHandball) April 1, 2017

Bordes – Toulon/Sant-Cyr : 21-29

: 21-29 Bouillargues – Le Pouzin : 29-33

: 29-33 Bruguières – Bayonne : 29-19

– Bayonne : 29-19 La Garde – Saint-Etienne : 21-27

: 21-27 Pays d’Aix – Nice : 38-32

– Nice : 38-32 Toulouse – Antibes : 35-26

L’Aviron est 10e et premier non-relégable (25 pts), mais garde 6 points d'avance sur La Garde, 11e.

Nationale 2 fém. – Poule 1 – 15e Journée

Limoges – Lège-Cap-Ferret : 30-24

– Lège-Cap-Ferret : 30-24 Carquefou/Sainte-Luce – Blanzat-Montluçon : 23-23

: 23-23 Cognac – Anglet-Biarritz : 23-33

: 23-33 Moncoutant – Quint-Fonsegrives : 28-25

– Quint-Fonsegrives : 28-25 Saint-Sébastien-sur-Loire – Chambray : 30-25

– Chambray : 30-25 Blanquefort – Mios-Biganos : 19-30

L’ABOHB est 3e (37 pts), à 1 longueur de St-Sébastien-sur-Loire, et 2 de Mios-Biganos, en tête de la poule.

Nationale 2 – Poule 1 – 17e Journée

NATIONALE 2 - Les garçons ramènent deux points très importants d'Irisartarrak grâce à un but de Yoan Keita à la 59"57! @TlsSports @FENIX_HB — FenixToulouseJeunes (@Fenixjeunes) April 2, 2017

Pouzaugues – Bordeaux Bastide : 31-29

– Bordeaux Bastide : 31-29 Irissarry – Toulouse : 32-32

Lormont – Billère : 30-28

– Billère : 30-28 L’Union – Territoire Charente : 26-25

– Territoire Charente : 26-25 Tardets – Nantes : 28-30

: 28-30 Rezé – Saintes : 26-26

Le Zibero est 7e (32 pts), à 4 points de Billère (5e). L’Irisartarrak est toujours dernier (23 pts), à 4 points de Bordeaux Bastide 10e et premier non-relégable

BASKET : L'ACBB a tenu 2 quart-temps face au leader, Le Poinçonnet. Les play-off s'éloignent...

Nationale 2 fém. – Poule B – 20e Journée

Tarbes Espoir – Mont-de-Marsan : 61-70

: 61-70 Basket Landes Espoir – Gimont : 59-49

– Gimont : 59-49 La Roche-sur-Yon 2 – Cholet : 50-67

: 50-67 Le Poinçonnet – Anglet : 60-39

– Anglet : 60-39 Villeneuve-sur-Lot – Saint-Delphin : 43-60

: 43-60 Belleville-sur-Vie – Toulouse Espoir : 54-42

L’ACBB est désormais 4e (35 pts) à 1 longueur de St-Delphin et Belleville-sur-Vie. La qualification des Angloyes pour les play-offs est très compromise après cette défaite.

Retrouvez les résultats ici chaque dimanche soir avant 20h.