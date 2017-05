Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 20-21 mai 2017

Début des Mondiaux ISA de Surf à Biarritz ! Toulon et le Racing 92 en demi. Agen en Top 14. Les Espoirs de l'Aviron éliminés en demi par l'USAP. Le BO en finale des Play-down. La Real Sociedad européenne, mais pas l'Athletic Bilbao. En Hand, Anglet-Biarritz n'est pas encore en N1...

Les résultats sportifs du week-end des 20-21 mai 2017 :

RUGBY

TOP 14 – Phases finales – Barrages : Toulon et Castres, finalistes la saison dernière, rejoignent Clermont et La Rochelle en demies.

Toulon – Castres : 26-22

– Castres : 26-22 Montpellier – Racing 92 : 13-22

Résultats et analyses des demi-finales de Top 14 ici.

Demi-finales (au Stade Vélodrome, Marseille) :

La Rochelle – Toulon ( vendredi 26 mai, 21h00 )

) Clermont – Racing 92 (samedi 27 mai, 18h00)

PRO D2 – Finale : Agen domine Montauban et tient sa montée.

Agen – Montauban (au Stade Chaban-Delmas, Bordeaux) : 41-20 (résumé express du match ici)

#FinalePROD2

Vous êtes 31 783 spectateurs aujourd'hui à Chaban Delmas pour la finale @agen_rugby - @UsmSapiacRugby! pic.twitter.com/qZzq12aDSS — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 21, 2017

Agen rejoint Oyonnax (champion de Pro D2) en Top 14 pour la saison 2017-2018.

Espoirs Elite 1 – Demi-finales : L'USAP met un terme à l'aventure bayonnaise.

Défaite des espoirs de l'@avironrugbypro contre @usap_officiel en demi-finale du championnat de France 37-23. pic.twitter.com/HvZW8UrzU9 — Pablo Ordas (@Pablordas) May 21, 2017

Perpignan – Bayonne (à Montesquieu-Volvestre, Haute-Garonne) : 37-23

– Bayonne (à Montesquieu-Volvestre, Haute-Garonne) : 37-23 Toulouse – Castres : 17-28

Fin de l'aventure pour nos espoirs. Félicitations à eux pour leur beau parcours ! https://t.co/zejsOWXtvS — AssoABrugby (@AssoABrugby) May 21, 2017

Finale (dimanche 28 mai) : Perpignan – Castres

Espoirs Elite 2 – Play-down – Demi-finales : Biarritz poursuit son tour de force et rejoint Brive en finale !

Biarritz – Dax (à Soustons, Landes) : 40-8

– Dax (à Soustons, Landes) : 40-8 Brive – Béziers : 38-24

Les #espoirs s'imposent finalement 38 à 24 face à ASBH Officiel et sont en finale des playdown ! pic.twitter.com/xmtCBh8UU2 — CABCL Rugby Asso (@CABCLAsso) May 21, 2017

Finale (dimanche 28 mai) : Biarritz – Brive

Championnats de France Territoriaux : Arcangues déroule et va en quarts !

3ème Série – 8e de finale

Saint-Jean-du-Falga (Ariège) – Arcangues (à Idron, Pyrénées-Atlantiques) : 13-44 (mi-temps : 3-10)

Quart-de-Finale (dimanche 28 mai) : Arcangues – Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne)

SURF

Championnats du Monde ISA – Compétition individuelle femme : Une bonne entrée en "glisse" pour les deux Tricolores !

Jour 2 - Round 1

Heat 8 : 1 / Pauline Ado (Fra) 11.40 ; 2 /Ellie Turner (Ang) 7.53 ; 3 /Rachel Bonhote (Sui) 7.40 ; 4 /Joanne Amy Dennison (PdG) 6.87.

: / ; /Ellie Turner (Ang) 7.53 ; /Rachel Bonhote (Sui) 7.40 ; /Joanne Amy Dennison (PdG) 6.87. Heat 20 : 1/Johanne Defay (Fra) 15.40 ; 2/Peony Knight (Ang) 9.60 ; 3/Emily Williams (PdG) 5.60 ; 4/Alena Ehrenbold (Sui) 5.50.

Compétition interrompue, vagues difficilement surfables avec marée montante. Reprise 16h avec Johanne Defay. RDV 17h @Bleu_Basque #ISAWorlds — Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) May 21, 2017

Jour 2 - Round 2

Johanne Defay remporte aisément sa série du 2e tour devant un public et des supporters nombreux#ISAWorlds #Biarritz pic.twitter.com/GpkpN7IWRb — tibo vincent (@tibovincent64) May 21, 2017

Heat 8 : 1 / Pauline Ado (Fra) 11.26 ; 2 /Samantha Alonso (Pan) 4.94 ; 3 /Teresa Bonvalot (Por) 10.56 ; 4 /Nala Lee (CdS) 3.94.

Heat 14 : 1/Johanne Defay (Fra) 15.73 ; 2/Dominic Barona (Equ) 11.67 ; 3/Maria Petersson (Suè) 3.87 ; 4/Ching-Hsien Pan (Tai) 1.40.

Retrouvez dans quelques heures sur le FB de @SurfingFrance l'interview de @PaulineAdo, qui vient de gagner sa série de deuxième tour ! pic.twitter.com/9LPC2B25uf — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) May 21, 2017

Jour 2 - Round 3

Heat 4 : 1/Pauline Ado (Fra) 14.43 ; 2/Frankie Harrer (All) 13.37, 3/ Garazi Sanchez (Esp) 13.17 ; 4/Jess Grimwood (Aus) 5.67.

Heat 8 : 1/Johanne Defay (Fra) 14.84 ; 2/Valentina Resano (Nic) 8.27 ; 3/Jaqueline Silva (Bré) 7.90 ; 4/Rachel Bonhote (Sui) 6.96.

5 minutes encore pour la série du troisième round de @johannedefay qui est pour l'instant en tête ! pic.twitter.com/leuQyasNdh — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) May 21, 2017

Johanne Defay rejoint Pauline Ado en quart de finale des Mondiaux #Biarritz #ISAWorlds la houle faiblit pic.twitter.com/ItzKAnuJmG — tibo vincent (@tibovincent64) May 21, 2017

Jour 2 - Quarts-de-finale

Heat 1 : Nao Omura (Jap) ; Karelle Poppke (Tah) ; Pauline Ado (Fra) ; Anali Gomez (Pér).

Heat 4 : Bianca Buitendag (AfS) ; Alyssa Spencer (USA) ; Johanne Defay (Fra) ; Ellie Turner (Ang).

Jour 3 (lundi 22 mai) - Demi-finales

Heat 1 :

Heat 2 :

FOOT

Liga – 38e et dernière Journée : La Real chipe la dernière place européenne à l'Athletic.

Malaga – Real Madrid (20h00)

FC Barcelone – Eibar (20h00)

Avant ces deux derniers matchs, le Real Madrid est leader (90 points) avec 3 longueurs d'avance sur son dauphin et double tenant du titre, le FC Barcelone. Les "Merengue" seront sacrés Champions d'Espagne s'ils obtiennent au moins le point du match nul ou si les "Blaugrana" ne s'imposent pas sur Eibar.

1e, 2e et l'Atlético Madrid (3e) joueront les phase de poules de Ligue des Champions. Le FC Séville (4e) passera lui par les barrages.

Celta Vigo – Real Sociedad : 2-2

🏁FINAL #CeltaRealSociedad 2-2



El gol de Juanmi en el último suspiro deja a la Real Sociedad en el sexto lugar de #LaLigaSantander. pic.twitter.com/3S9KQetwrL — LaLiga (@LaLiga) May 21, 2017

Villareal (67 pts) déroche la 5e place directement qualificative pour les phases de poule de la Ligue Europa. La Real Sociedad (64 pts) chipe la 6e place à l'Athletic et devra passer par le 3e tour de qualification de Ligue Europa. L' Athletic Bilbao n'a plus qu'à espérer une victoire du Real Madrid en finale de Coupe du Roi*.

🏁FINAL #ValenciaVillarreal 1-3



El @VillarrealCF se lleva el derbi y asegura su presencia en la Europa League al terminar quinto. pic.twitter.com/wndg1DlI8n — LaLiga (@LaLiga) May 21, 2017

Valence – Villareal : 1-3

: 1-3 Atlético Madrid – Athletic Bilbao : 3-1

Il y avait aussi des rencontres pour l'honneur en cette dernière journée, et notamment les déplacements à Séville d' Alavés (au Betis) et d' Osasuna (chez le FC).

Grenade – Espanyol Barcelone : 1-2

: 1-2 Gijon – Betis Séville : 2-2

Leganés – Alavés : 1-1

La Corogne – Las Palmas : 3-0

– Las Palmas : 3-0 FC Séville – Osasuna : 5-0

Avant son déplacement au Camp Nou, Eibar est 10e (54 pts) à 9 points de la Real Sociedad et ne peut donc plus espérer l'Europe. Alavés termine avec 55 points et pointe à la 9e place (en attendant le déplacement d'Eibar à Barcelone). Les joueurs de Vitoria-Gasteiz peuvent encore décrocher une place en Ligue Europa la saison prochaine. Cela passera par un exploit face au Real Madrid en finale de Coupe du Roi !

Coupe du Roi – Finale (samedi 27 mai) : Real Madrid – Alavés

*Le vainqueur de la Coupe du Roi obtient également un billet qualificatif pour la phase de poules de la Ligue Europa. En cas de victoire du Real Madrid, le 6e du championnat récupérerait ce billet et le 7e jouerait donc le 3e tour de qualification de la Ligue Europa.

Osasuna finit la saison à la 19e place (22 pts) avec 2 points d'avance sur Grenade et jouera donc en deuxième division la saison prochaine.

CFA 2 – Poule H – 26e et dernière Journée : Le "clasico" du BAB à l'avantage de l'Aviron. Les Genêts ne monteront pas en CFA.

Lège-Cap-Ferret – Niort B : 1-4

: 1-4 Anglet – Bayonne : 0-1

: 0-1 Marmande – Cozes : 2-2

Limoges – Pau B : 1-2

: 1-2 Stade Bordelais – Angoulême : 3-1

– Angoulême : 3-1 Bressuire – La Roche-sur-Yon : 2-0

– La Roche-sur-Yon : 2-0 Les Herbiers B – Bordeaux B : 2-5

Les Genêts d'Anglet terminent 3e (45 pts) à 4 longueurs de Limoges (2e). L'Aviron Bayonnais Football Club finit lui à la 9e place (30 pts) à 2 unités de Pau B (8e). Les deux clubs basques évolueront à nouveau en CFA2 la saison prochaine.

HAND

Nationale 1 fém. – Poule 3 – 21e Journée : Fin de saison sans enjeu pour les Bayonnaises, battues à Toulon.

Toulouse – Bouillargues : 25-28

: 25-28 Le Pouzin – Nice : 24-30

: 24-30 Bordes – Pays d’Aix : 24-26

: 24-26 Toulon – Bayonne : 35-29

– Bayonne : 35-29 La Garde – Bruguières : 23-25

: 23-25 Saint-Etienne – Antibes : 31-27

L’Aviron Bayonnais Handaball est et restera à la 10e place (33 pts). Les Bayonnaises rejoueront en N1 la saison prochaine.

Nationale 2 fém. – Poule 1 – 21e Journée : Surprises à domicile, les Anglo-Biarrottes devront passer par les barrages pour espérer monter en N1.

Fin de match : mauvais scénario pour nos locales qui s'inclinent pour leur dernière match à domicile sur le score de 23-24 !! — ABOHB (@ABOHB) May 20, 2017

Saint-Sébastien-sur-Loire – Carquefou : 26-24

– Carquefou : 26-24 Blanzat – Quint-Fonsegrives : 35-25

– Quint-Fonsegrives : 35-25 Blanquefort – Moncoutant : NC

Mios-Biganos – Lège-Cap-Ferret : 32-23

– Lège-Cap-Ferret : 32-23 Cognac – Limoges : 28-33

– Limoges : 28-33 Anglet-Biarritz – Chambray : 23-24

L’ Anglet-Biarritz Olympique Handball est 2e (52 pts) à 3 longueurs de Mios-Biganos, leader et avec 2 points d'avance sur Saint-Sébastien-sur-Loire. Les Basques ne peuvent donc plus espérer la montée directe. Elles seront qualifiées pour les barrages si Saint-Sébastien-sur-Loire ne gagnent pas et/ou si elles obtiennent au moins un match nul à Limoges.

22e Journée (samedi 3 juin) : Limoges – Anglet-Biarritz ; Quint-Fonsegrives– Saint-Sébastien-sur-Loire.

Seul le premier de chacune des 4 poules de Nationale 2 accède directement en Nationale 1. Les 4 deuxièmes s'affrontent et les vainqueurs de ces barrages monteront eux aussi en Nationale 1.

Nationale 2 – Poule 1 – 22e et dernière Journée : Tardets et Irissarry, battus en déplacement. Le Zibero, maintenu en N2, I'Irisartarrak relégué en N3.

Nantes – Pouzauges : 34-25

– Pouzauges : 34-25 L’Union – Tardets : 29-28

– Tardets : 29-28 Territoire Charente – Saintes : 24-23

– Saintes : 24-23 Lormont – Rezé : 31-39

: 31-39 Billère – Toulouse : 36-27

– Toulouse : 36-27 Bordeaux Bastide – Irissarry : 35-25

Le Zibero Tardets termine la saison en 9e position (38 pts) à 2 points de Toulouse et se maintient en N2. L’Irisartarrak, déjà condamné à la N3 depuis 2 journées, finit dernier (12e) avec 30 pts.

Retrouvez les résultats ici dimanche prochain pour la dernière édition du Mag' des Sports de la saison.