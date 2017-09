Pays Basque : l'Agenda sportif du week-end des 23-24 septembre 2017

Vos programmes et résultats du week-end rugbystique, Top 14, ProD2, Espoirs Elite, Fédérale 1, Fédérale 2 et 3, championnats territoriaux, mais aussi la Coupe de France de football, la Liga et la Ligue 1, la division 1 de hockey-sur-glace, le hand féminin et masculin, le basket féminin... C'est ici

L'agenda et les résultats sportifs du week-end des 23-24 septembre 2017

RUGBY

TOP 14 – 5e Journée : L'Union Bordeaux Bègles sous pression reçoit le bulldozer Montpelliérain

PRO D2 – 6e Journée : L'Aviron chute encore, le BO à la recherche d'un premier succès en déplacement

#PROD2, J6

Au programme de la 7e journée :

Jeudi 5 octobre : Perpignan - Dax (21h)

Vendredi 6 octobre : Aurillac - Bayonne / Grenoble - Narbonne / Mont-de-Marsan - Angoulême / Carcassonne - Montauban / Nevers - Béziers (tous à 20h)

Vendredi 6 octobre : Colomiers - Vannes (20h30)

Dimanche 8 octobre : Biarritz - Massy (14h15, en intégralité sur France Bleu Pays Basque)

Espoirs/Reichel Elite - Poule 1 - 1re journée : l'Aviron débute à Aurillac

Aurillac - Aviron Bayonnais : samedi 14h30

Carcassonne - Perpignan : samedi 16h

Narbonne - Toulon : samedi 16h

Stade Français - Clermont : samedi 17h

Racing 92 - La Rochelle : dimanche 14h30

Espoirs/Reichel Elite - Poule 2 - 1re journée :

Grenoble - Toulouse : samedi 15h

Mont-de-Marsan - Castres : samedi 16h

Montpeliier - Bordeaux-Bègles : dimanche 13h30

Oyonnax - Agen : dimanche 14h

Lyon - Pau : dimanche 16h

Espoirs/Reichel Accession - 1re journée : le BO en région parisienne

Nevers - Colomiers : samedi 15h

Vannes - Béziers : samedi 15h

Montauban - Dax : samedi 16h

Massy - Biarritz : dimanche 15h

Soyaux Angoulême - Brive : dimanche 15h

TOP 8 Féminin - 1re journée : Les Neskak à l'épreuve du champion sortant

Rennes - Toulouse : dimanche 13h

Bobigny - Blagnac : dimanche 14h

ASB - Montpellier : dimanche 14h30

Romagnat - Villeneuve d'Ascq : dimanche 15h

Fédérale 1 – Poule 2 – 3e Journée : Défis pour le SJLO et Hendaye

Langon – Saint-Médard-en-Jalles : samedi 17h30

Niort – Bassin d'Arcachon : dimanche 15h

Saint-Jean-de-Luz – Tyrosse : dimanche 15h

Cognac – Hendaye : dimanche 15h

Oloron – Nantes : dimanche 15h

Exempt : Anglet

Fédérale 2 – Poule 7 - 2e Journée :

Hagetmau– Nafarroa : dimanche 15h

Mauléon - Morlaas : dimanche 15h

Hasparren - Lourdes : dimanche 15h30

Saint-Paul-lès-Dax - BTS : dimanche 15h30

Peyrehorade - Orthez : dimanche 15h30

Ger Seron Bedeille - Aire-sur-l'Adour : dimanche 15h30

Fédérale 3 - Poule 14 - 2e journée :

Soustons - Bardos : dimanche 15h

Barcus - Rion des Landes : dimanche 15h

Saint-Pée-sur-Nivelle - Larressore : dimanche 15h30

Saint-Palais - Mouguerre : dimanche 15h30

Aramits ASASP - AS Bayonne : dimanche 15h30

Navarrenx - Mugron : dimanche 15h30

Championnats Territoriaux Côte-Basque-Landes

Honneur/Promotion Honneur – Poule 1 - 2e Journée

Sault De Navailles – Urrugne : samedi 16h

Saint-Sever - Bidart : dimanche 15h30

Cambo - Capbreton/Hossegor : dimanche 15h30

1ère/2ème Série – Poule 1 – 2e Journée

Saint-Martin-de-Seignanx - Arcangues : dimanche 15h30

Ciboure - Landes Océan : dimanche 15h30

Lesperon-Onesse - Pomarez : dimanche 15h30

1ère/2ème Série – Poule 2 – 2e Journée

Pouillon – Ustaritz-Jatxou : dimanche 15h30

Castets Linxe - Herm : dimanche 15h30

Ondres - Saint-Pierre-du-Mont : dimanche 15h30

3ème/4ème Série – 1ère journée

Labatut - Sauveterre de Bearn : samedi 15h30

Menditte - Marsacq : dimanche 15h

Amou - Sarako Izarra : dimanche 15h

Ascain - Narrosse : dimanche 15h

FOOT

Liga – 6e Journée : Choc des Zidane à Vitoria, l'Athletic et la Real à la relance

Atlético Madrid – FC Séville : samedi 13h

Alavés - Real Madrid : samedi 16h15

Malaga – Athletic Bilbao : samedi 18h30

: samedi 18h30 Gérone – FC Barcelone : samedi 20h45

Espanyol Barcelone – La Corogne : dimanche 12h

Getafe – Villareal : dimanche 16h15

Las Palmas – Leganés : dimanche 18h30

Eibar - Celta Vigo : dimanche 18h30

Real Sociedad – Valence : dimanche 20h45

Betis Séville – Levante : lundi 21h

Cette 6e journée verra s'affronter pour la 1re fois les Zidane père et fils. Le Deportivo Alavès d'Enzo (22 ans), arrivé cet été en Alaba, reçoit en effet le Real Madrid entraîné par Zinédine (45 ans) et dont le 3e gardien est Luca (19 ans), le cadet.

Ligue 1 - 7e journée : Monaco à Lille, le PSG à Montpellier

Coupe de France – 4e tour : la JAB, héroïne de l'édition 2017, retrouve le Bassin d'Arcachon

J.A. Biarritz (Régionale 1) - Bassin Arcachon (R1) : samedi 19h30

Artix (R3) – Anglet (Nationale 3) : dimanche 15h

Confluent F47 (R4) – Bayonne (N3) : dimanche 15h

Hiriburuko Ainhara (R2) – Villenave (R1) : dimanche 15h

Coqs Rouges Bordeaux (R2) – Arin Luzien (R1) : dimanche 15h

Elan Boucalais (R2) – Marmande (R1) : dimanche 15h

HOCKEY - 2e journée D1 : L'Hormadi à Courchevel

Couchevel/Méribel/Pralognan - Hormadi Anglet : samedi 18h

Nantes - Mont Blanc : samedi 18h

Dunkerque - Tours : samedi 18h30

La Roche sur Yon - Cergy Pontoise : samedi 18h35

Brest - Caen : samedi 18h40

Cholet - Annecy : samedi 19h30

Briançon - Neuilly-sur-Marne : samedi 20h30

HAND :

Nationale 1 fém. – Poule 1 – 2e Journée

Mios Biganos - Nice : samedi 20h

Pays d’Aix - Toulon/Saint-Cyr : samedi 20h30

Bergerac - Bayonne : samedi 20h45

Bègles - Cannes-Mandelieu : samedi 20h45

Bruguières - Toulouse : samedi 20h45

Bordes - Pessac : samedi 20h45

Nationale 2 fém. – Poule 1 – 2e Journée

Celles sur Belle - Merignac : samedi 18h30

Carquefou - Moncoutant : samedi 19h

Lège-Cap-Ferret – Quint-Fonsegrives : samedi 20h30

Blanzat-Montluçon - Limoges : samedi 20h45

Anglet/Biarritz Olympique - Mourenx : samedi 21h

Saint-Sébastien-sur-Loire - La Roche sur Yon : samedi 21h

Nationale 2 – Poule 1 – 1ère Journée

Territoire Charente - Asson : samedi 19h

Pouzauges - L’Union : samedi 19h

ASPOM Bègles - ROC Aveyron : samedi 19h30

Toulouse - Limoges : samedi 20h

Lormont – Tardets : samedi 20h30

Billère – Rezé : dimanche 16h

BASKET : Première à la maison pour L'ACBB

Nationale 2 fém. – Poule B – 2e Journée

Anglet - La Roche-sur-Yon espoirs : samedi 17h15

Saint-Delphin– Saint-Paul/Rezé 2 : samedi 20h

Garnache – Tarbes Espoir : samedi 20h

Cholet– Saumur : samedi 20h

Basket Landes Espoir – Thouars : samedi 20h

Mont-de-Marsan – Orvault : samedi 20h

AVIRON – 2 rameurs de l'Aviron Bayonnais aux championnats du Monde à Sarasota

Julien Montet et Matthieu Androdias disputent les championnats du monde d'aviron, qui débutent dimanche en Floride, sur leurs bateaux respectifs.

Julien Montet et ses équipiers du quatre de pointe sans barreur disputent leur série à partir de 18h21 (heure française) ce dimanche.

Matthieu Androdias et son coéquipier Hugo Boucheron seront eux en lice lundi dans les séries du deux de couple, à partir de 17h07 (heure française)