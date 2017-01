Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 28-29 janvier 2017

L'Aviron renoue avec la victoire et le BO poursuit sur sa lancée. En Fédérale, Saint-Jean-de-Luz s'incline à domicile, Hendaye a frisé la correctionnelle face à Nafarroa et Hasparren cartonne contre Barcus. L'Hormadi n'arrête plus de gagner à la différence de l'ACBB, en basket, qui cède à Gimont.

Les résultats sportifs du week-end des 28-29 janvier 2017 :

RUGBY

TOP 14 – 17e Journée :

C'est fini au stade Jean-Dauger ! VICTOIRE des Ciel et Blanc 33-23 ! #ABCAB pic.twitter.com/4WxIyx6Hf8 — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) January 29, 2017

Bayonne – Brive : 33-23

– Brive : 33-23 Bordeaux-Bègles – Clermont : 23-23

Toulon (bd) – La Rochelle : 20-23

: 20-23 Grenoble – Paris : 44-22

– Paris : 44-22 Toulouse – Pau : 10-20

: 10-20 Castres – Montpellier : 38-25

– Montpellier : 38-25 Lyon (bo) – Racing 92 : 37-25

Résultats, analyses et classement du Top 14 après la 17e journée ici.

PRO D2 – 19e Journée :

Angoulême – Biarritz : 12-19 (jeudi)

: 12-19 (jeudi) Vannes – Dax : 16-22

: 16-22 Béziers ( bo ) – Aurillac : 25-9

( ) – Aurillac : 25-9 Narbonne – Colomiers : 10-16

: 10-16 Oyonnax ( bo ) – Albi : 54-16

( ) – Albi : 54-16 Agen ( bo ) – Bourgoin : 34-0

( ) – Bourgoin : 34-0 Perpignan – Carcassonne (bd) : 17-13

– Carcassonne (bd) : 17-13 Mont-de-Marsan (bo) – Montauban : 34-16

Espoirs 1 – 15e Journée :

Défaite de nos espoirs face à ceux du @StadeToulousain https://t.co/H37gFQbKdF — AssoABrugby (@AssoABrugby) January 29, 2017

Perpignan ( bo ) – La Rochelle : 41-10

( ) – La Rochelle : 41-10 Oyonnax – Pau (bd) : 19-13

– Pau (bd) : 19-13 Narbonne – Clermont (bd) : 19-18

– Clermont (bd) : 19-18 Castres – Bordeaux-Bègles : 23-3

– Bordeaux-Bègles : 23-3 Stade Français ( bo ) – Agen : 45-35

( ) – Agen : 45-35 Montpellier (bd) – Toulon : 5-6

: 5-6 Bayonne (bd) – Toulouse : 9-12

Espoirs 3 – 14e Journée :

Victoire des Espoirs 18 à 8 face à USC-

Pas de qualification pour les phases finales mais l équipe du BO reste invaincue à Aguilera! #AupaBO — Biarritz Olympique (@BOPBweb) January 28, 2017

Béziers (bd) – Albi : 7-13

: 7-13 Dax – Caracassonne (bd) : 31-24

– Caracassonne (bd) : 31-24 Biarritz – Colomiers : 18-8

– Colomiers : 18-8 Mont-de-Marsan (bo) – Bourgoin : 38-5

Fédérale 1 – Poule 2 – 11e Journée :

Rouen ( bo ) – Anglet : 52-27

( ) – Anglet : 52-27 Bagnères-de-Bigorre – Nantes (bd) : 29-23

– Nantes (bd) : 29-23 Langon – Tyrosse (bd) : 26-24

– Tyrosse (bd) : 26-24 Saint-Jean-de-Luz (bd) – Oloron : 22-23

: 22-23 Lombez-Samatan – Saint-Médard-en-Jalles (bd) : 20-13

Fédérale 2 – Poule 6 – 12e Journée :

Saverdun – Mauléon (bd) : 26-19

– Mauléon (bd) : 26-19 Lannemezan – Boucau-Tarnos : 19-3

– Boucau-Tarnos : 19-3 Hendaye – Nafarroa (bd) : 19-16

– Nafarroa (bd) : 19-16 Peyrehorade – Pamiers (bd) : 19-13

– Pamiers (bd) : 19-13 Ger-Seron-Bédeille – Lourdes (bd) : 22-16

Fédérale 3 – Poule 13 – 12e Journée :

Défaite de l'USM à Aramits

Aramits 34-16 US Mouguerre — US MOUGUERRE (@USMouguerre64) January 29, 2017

Aramits-Asasp (bo) – Mouguerre : 34-16

(bo) – Mouguerre : 34-16 Saint-Palais – Saint-Lary-Soulan (bd) : 22-21

– Saint-Lary-Soulan (bd) : 22-21 Hasparren ( bo ) – Barcus : 39-7

( ) – Barcus : 39-7 Navarrenx – Miélan-Mirande : 21-8

– Miélan-Mirande : 21-8 Soustons – Coarraze-Nay (bd) : 15-9

Fédérale 3 – Poule 15 – 11e Journée :

FÉDÉRALE 3: pool 15:

12ème journée

🏠 À Ste-Croix:

⏱c'est fini

🏉2️⃣7️⃣➖1️⃣6️⃣

Fin de match confuse mais courageuse! — A.S.Bayonne (@asbayonne) January 29, 2017

Riscle – Pont-Long : 18-6

Saint-Paul-lès-Dax ( bo ) – Villeneuve-de-Marsan : 47-19

Larressore – Rion-des-Landes (bd) : 12-8

AS Bayonne – Mugron : 27-16

Bizanos – Mugron (bd) : 20-16

Championnats Territoriaux Côte-Basque-Landes

Honneur – 4e Journée :

Bardos – Saint-Sever (bd) : 12-9

– Saint-Sever (bd) : 12-9 Habas – Cambo : 16-16

Léon – Saint-Pée-sur-Nivelle : 30-21

Promotion Honneur – 4e Journée :

Urrugne (bd) – Montfort-en-Chalosse : 20-22

: 20-22 Sault-de-Navailles – Bidart : 8-23

: 8-23 Grenade – Tartas : 13-24

1ère Série – 4e Journée :

Capbreton-Hossegor – Salies-Sauveterre (bd) : 18-13

– Salies-Sauveterre (bd) : 18-13 Castets-Linxe – Lesperon-Onesse : 10-18

: 10-18 Saint-Martin-de-Seignanx – Pouillon (bd) : 9-3

2ème Série – 4e Journée :

Ciboure – Ustaritz-Jatxou ( bo ) : 3-23

( ) : 3-23 Ondres (bd) – Landes Océan Rugby : 6-11

: 6-11 Saint-Pierre-du-Mont – Pomarez : 20-11

Brassage 3e et 4e séries :

Menditte ( bo ) – Sare : 36-10

( ) – Sare : 36-10 Herm ( bo ) – Amou : 62-0

( ) – Amou : 62-0 Arcangues – Sauveterre (bd) : 19-12

– Sauveterre (bd) : 19-12 Ascain ( bo ) – Saint-Jean-de-Marsacq : 47-15

( ) – Saint-Jean-de-Marsacq : 47-15 Campet-et-Lamolère* – Labatut (bo) : F-25

*forfait général

HOCKEY :

Division 1 – 21e Journée :

Neuilly-sur-Marne – Mulhouse : 2-3 (PRL)

: 2-3 (PRL) La Roche-sur-Yon – Tours : 4-2

– Tours : 4-2 Val-Vanoise – Nantes : 3-4

: 3-4 Briançon – Dunkerque : 6-3

– Dunkerque : 6-3 Anglet – Brest : 4-3

– Brest : 4-3 Clermont – Caen : 1-4

FOOT

Liga – 20ème Journée :

Osasuna – Malaga : 1-1 (vendredi)

Villareal – Grenade : 2-0

– Grenade : 2-0 Alavés – Atlético Madrid : 0-0 (samedi)

Eibar – La Corogne : 3-1 (samedi)

– La Corogne : 3-1 (samedi) Leganés – Celta Vigo : 0-2

: 0-2 Betis Séville – FC Barcelone : 1-1

Espanyol Barcelone – FC Séville : 3-1

– FC Séville : 3-1 Athletic Bilbao – Gijon :

Real Madrid 20h45 Real Sociedad :

Las Palmas – Valence : (lundi)

CFA 2 – Poule H – 14e Journée (matchs en retard) :

La Roche-sur-Yon – Stade Bordelais : 0-1

: 0-1 Niort B – Anglet : 0-2

: 0-2 Angoulême – Pau B : 0-0

BASKET :

Nationale 2 fém. – Poule B – 13e Journée :

[SF1] Défaite 58 à 49 face à l'Étoile Sportive Gimontoise #ESGACBB — Anglet CBB (@angletbasket) January 28, 2017

Tarbes Espoir – Boudy/Villeneuve-sur-Lot/Pujols : 59-67

: 59-67 Basket Landes Espoir – Saint-Delphin : 53-66

: 53-66 Gimont – Anglet : 58-49

– Anglet : 58-49 Mont-de-Marsan – Belleville-sur-Vie : 88-75

– Belleville-sur-Vie : 88-75 La Roche-sur-Yon – Toulouse Espoir : 65-60

– Toulouse Espoir : 65-60 Cholet – Le Poinçonnet : 63-68

HANDIBASKET :

Nationale C – Poule A – 8e Journée :

Les basques d'Euskal Taldea s'imposent 49 à 44 à Saint-Herblain et s'emparent de la deuxième place du classement (14 points) à une longueur du leader forezien.

