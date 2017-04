Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 29-30 avril 2017

La der de la saison avironnarde à Jean Dauger. Festival offensif du BO. Les Neskak de l'ASB championnes de France Elite 2 ! Terminé pour Nafarroa, en Fédérale 2, et Larressore, en Fédérale 3... ça continue pour Hendaye, Mauléon (Féd. 2) et Hasparren (Féd. 3) ! Les Genêts voient la CFA s'éloigner...

Les résultats sportifs du week-end des 29-30 avril 2017 :

Résultats, analyses et classement du Top 14 après la 25 journée ici.

Un match incroyable pour un public déchainé !

Que dire de plus, merci à nos joueurs et à vous supporters pour ce match et cette ambiance ! pic.twitter.com/H3IWoawVij