Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 7-8 octobre 2017

Sur fond de derby, le BO s'étalonne ce dimanche face à Massy, l'Aviron lui s'est idéalement préparé à Aurillac. Résultats et programme en Fédérale 1 et en espoirs. Repos pour les Fédérales 2, 3 et séries territoriales, Bayonne qualifié en Coupe de France de football, Open de France de Golf à St Jean

L'agenda et les résultats sportifs du week-end des 7-8 octobre 2017

RUGBY

TOP 14 – 7e Journée : Montpellier chute encore

PRO D2 – 7e Journée : L'Aviron se relance, le BO aux aguets, le derby en point de mire

#PROD2, J7

► Les matchs du vendredi sont terminés ! Retrouvez l'ensemble des résultats ici 👇 pic.twitter.com/Ec2ZMRyngH — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) October 6, 2017

#ProD2 Bayonne se relance à Aurillac (24-20). Ecoutez les réactions de Etcheto, Arganèse et @AntoineBattut ému https://t.co/HURcuj2qDR — Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) October 7, 2017

Classement du Pro D2 avant le dernier match de la 7e journée © Radio France - Thibault Vincent

Au programme de la 8e journée :

Espoirs/Reichel Elite - Poule 1 - 3e journée :

Aurillac (bo) - Carcassonne : 70-17

(bo) - Carcassonne : 70-17 Toulon - La Rochelle : dimanche 13h

Stade Français - Perpignan : dimanche 14h

Narbonne - Clermont : dimanche 14h

Racing 92 - Aviron Bayonnais : dimanche 15h

Espoirs/Reichel Elite - Poule 2 - 3e journée :

Agen - Pau : samedi 17h30

Oyonnax - Bordeaux-Bègles : dimanche 13h30

Grenoble - Mont-de-Marsan : dimanche 14h

Lyon - Toulouse : dimanche 15h

Montpeliier - Castres : dimanche 15h

Espoirs/Reichel Accession - 3e journée :

Montauban (bd) - Brive : 21-23

: 21-23 Dax - Béziers : nc

Massy - Nevers : 13-20

: 13-20 Vannes -Biarritz : dimanche 14h

Soyaux Angoulême - Colomiers : dimanche 15h

Fédérale 1 – Poule 2 – 4e Journée :

Nantes – Saint-Jean-de-Luz : samedi 18h

: samedi 18h Hendaye – Niort : dimanche 15h

– Niort : dimanche 15h Tyrosse – Langon : dimanche 15h30

Bassin d'Arcachon – Oloron : dimanche 15h30

Anglet – Cognac : dimanche 15h45

– Cognac : dimanche 15h45 Exempt : Saint-Médard-en-Jalles

FOOT

Liga – Le programme de la 8e journée

Espanyol Barcelone – Levante : vendredi 13 octobre (21h)

Athletic Bilbao – FC Séville : samedi 14 octobre (13h)

– FC Séville : samedi 14 octobre (13h) Getafe – Real Madrid : samedi 14 octobre (16h15)

Alavés - Real Sociedad : samedi 14 octobre (18h30)

- : samedi 14 octobre (18h30) Atlético Madrid – FC Barcelone : samedi 14 octobre (20h45)

Eibar – La Corogne : dimanche 15 octobre (12h)

– La Corogne : dimanche 15 octobre (12h) Gérone – Villareal : dimanche 15 octobre (16h15)

Malaga – Leganés : dimanche 15 octobre (18h30)

Betis Séville – Valence : dimanche 15 octobre (20h45)

Las Palmas – Celta Vigo : lundi 21h

Ligue 1 - Relâche ce week-end pour cause de matchs de l'Equipe de France

Coupe de France – 5e tour : L'Aviron Bayonnais (N3) passe mais a eu chaud à Artix (R3)

Qualification aux forceps de l'Aviron Bayonnais 1 à 0 grâce à un but de la tête de Duventru à la dernière minute du temps réglementaire pic.twitter.com/y9M4x23mOZ — Aviron Bayonnais FC (@BayonneFootball) October 7, 2017

L'Aviron Bayonnais, seul club basque encore en lice, sera présent au 6e tour

HOCKEY - 4e journée D1 : Première pour l'Hormadi à domicile

Samedi prochain c'est à la Barre que ça se passe ! L'Hormadi affronte Dunkerque pour le 1er match à domicile https://t.co/BmBIoXfNNypic.twitter.com/Gmd3mNMEFG — Anglet Hormadi (@HormadiElite) October 7, 2017

La Roche sur Yon - Mont Blanc : samedi 14 octobre (18h35)

Brest - Cergy Pontoise : samedi 14 octobre (18h40)

Cholet - Neuilly-sur-Marne : samedi 14 octobre (19h30)

Hormadi Anglet - Dunkerque : samedi 14 octobre (20h30)

- Dunkerque : samedi 14 octobre (20h30) Briançon - Caen :samedi 14 octobre (20h30)

Annecy - Couchevel/Méribel/Pralognan : samedi 14 octobre (20h30)

Tours - Nantes : samedi 14 octobre (20h30)

Surf - Le gratin mondial à Hossegor

La compétition élite professionnelle féminine a débuté ce samedi sur le spot de la Gravière. La réunionnaise Johanne Defay s'est qualifiée pour le 3e tour, mais l'Hendayaise Pauline Ado n'a pas réussi à franchir le 2e tour de repêchage. La compétition devrait reprendre ce dimanche à 8h. Chez les hommes 4 français sont engagés : Joan Duru, Jérémy Florès, Michel Bourez et Marc Lacomare

GOLF – Le gratin féminin à Chantaco