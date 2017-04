Pays Basque : les résultats sportifs du week-end des 8-9 avril 2017

L'Aviron en Pro D2. Le BO en route vers les demies. Les Espoirs bayonnais entrevoient les phases finales. St-Jean en huitièmes de Fédérale 1. Une finale Honneur 100% basque : St-Pée contre Bardos. Eibar dans le top 6 de la Liga. L'ACBB ne jouera pas les play-offs...

Les résultats sportifs du week-end des 8-9 avril 2017 :

RUGBY

TOP 14 – 23e Journée : L'Aviron est mathématiquement relégué en Pro D2.

C'est fini au stade Jean-Dauger. Défaite des Ciel et Blanc face au @SFParisRugby 16-32 #ABSFP pic.twitter.com/88ufvLMbCq — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) April 8, 2017

La Rochelle – Bordeaux-Bègles : 16-5

– Bordeaux-Bègles : 16-5 Montpellier ( bo ) – Grenoble : 54-14

( ) – Grenoble : 54-14 Bayonne – Stade Français ( bo ) : 16-32

( ) : 16-32 Castres (bd) – Lyon : 16-17

: 16-17 Clermont (bd) – Brive : 21-26

: 21-26 Racing 92 – Pau (bd) : 34-32

– Pau (bd) : 34-32 Toulon – Toulouse : 33-23

Retrouvez ici les réactions d'après-match du pilier droit Baptiste Chouzenoux, Richard Choirat le 3e ligne et le manager Vincent Etcheto.

Résultats, analyses et classement du Top 14 après la 23e journée ici.

PRO D2 – 27e Journée : Le BO vient à bout du leader Oyonnax et reste en bonne position pour les demies.

C'est la fin du match!!!! Incroyable prestation de nos BOys qui s'imposent face au leader !!!!!!!! Un max de RT pour eux!#CapSurLesDemies pic.twitter.com/HpnK0NiDan — Biarritz Olympique (@BOPBweb) April 6, 2017

Biarritz – Oyonnax (bd) : 16-13

– Oyonnax (bd) : 16-13 Dax – Carcassonne : 25-15

– Carcassonne : 25-15 Béziers – Montauban : 9-24

: 9-24 Bourgoin – Mont-de-Marsan ( bo ) : 14-56

( ) : 14-56 Angoulême (bd) – Agen : 19-22

: 19-22 Aurillac – Albi : 37-20

– Albi : 37-20 Vannes – Colomiers (bd) : 19-15

– Colomiers (bd) : 19-15 Narbonne – Perpignan (bo) : 12-28

Biarritz se déplacera à Colomiers le jeudi 20 avril, puis recevra Aurillac le vendredi 28. Lors de la dernière journée, le BO jouera sur le terrain de Mont-de-Marsan.

Retrouvez ici tous les enjeux du sprint final pour le Biarritz Olympique et ses concurrents aux Barrages.

Pro D2 - Classement après 27 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Espoirs 1 – 23e Journée : Les Espoirs de l'Aviron pensent sérieusement aux play-offs.

23ème journée du championnat de France espoirs : victoire bonifiée de l'Aviron Bayonnais face au @SFParisRugby 34-10. pic.twitter.com/g6pbzaZC82 — Pablo Ordas (@Pablordas) April 9, 2017

Toulouse – Castres (bd) : 19-14

– Castres (bd) : 19-14 Perpignan ( bo ) – Montpellier : 70-11

( ) – Montpellier : 70-11 Pau ( bo ) – Narbonne : 50-7

( ) – Narbonne : 50-7 La Rochelle ( bo ) – Bordeaux-Bègles : 40-12

( ) – Bordeaux-Bègles : 40-12 Toulon – Clermont (bd) : 26-25

– Clermont (bd) : 26-25 Bayonne ( bo ) – Stade Français : 34-10

( ) – Stade Français : 34-10 Oyonnax (bd) – Agen : 24-25

Les trois dernières journées pour l'Aviron : Montpellier – Bayonne, Bayonne – Perpignan et Bayonne – Oyonnax.

Espoirs - Poule 1 - Classement provisoire après 23 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Fédérale 1 – Poule 2 – 18e Journée : Saint-Jean-de-Luz et Rouen se retrouveront en huitièmes.

La Phase finale de Fédérale 1 est en ligne :https://t.co/gCtMkVMh96 https://t.co/de75qbbxUl — rugbyfederal (@rugbyfederal) April 9, 2017

Tyrosse – Anglet : 29-16

– Anglet : 29-16 Langon – Oloron : 20-20

Rouen ( bo ) – Saint-Médard-en-Jalles : 77-23

( ) – Saint-Médard-en-Jalles : 77-23 Saint-Jean-de-Luz ( bo ) – Bagnères-de-Bigorre : 28-9

( ) – Bagnères-de-Bigorre : 28-9 Nantes – Lombez-Samatan : 41-28

Saint-Jean-Luz se qualifie pour les huitièmes-de-finale et rencontrera Rouen.

8e de finale aller (dimanche 23 avril) : Saint-Jean-de-Luz – Rouen. Match retour à Rouen, le dimanche 30 avril.

Fédérale 1 - Poule 2 - Classement après 18 journées © Radio France - Thomas Dupleix

Fédérale 2 – Phases finales – Barrages aller : Courte victoire de Nafarroa qui va devoir cravacher à Peyrehorade dimanche prochain.

Nafarroa – Peyrehorade : 15-13

Match retour à Peyrehorade dimanche 16 avril.

Championnats Territoriaux Côte-Basque-Landes

Honneur – Phases finales – Demi-finales retour

Bardos – Habas : 20-5 (27-5)

– Habas : 20-5 (27-5) Saint-Pée-sur-Nivelle – Cambo : 38-20 (15-19)

Finale (samedi 22 avril) : Bardos – Saint-Pée-sur-Nivelle. Bardos et Saint-Pée-sur-Nivelle disputeront également les 32e de finale de Championnat de France Honneur.

Promotion Honneur – Phases finales – Demi-finales retour

Tartas – Bidart : 43-12 (6-7)

– Bidart : 43-12 (6-7) Montfort-en-Chalosse – Urrugne : 13-27 (19-20)

Finale (dimanche 23 avril) : Tartas – Urrugne. Tartas et Urrugne disputeront également les 32e de finale de Championnat de France Promotion Honneur.

2ème Série – Phases finales – Demi-finales retour

Landes Océan Rugby – Pomarez : 33-7 (20-5)

– Pomarez : 33-7 (20-5) Ustaritz-Jatxou – Saint-Pierre-du-Mont : 22-14 (5-31)

Finale : Landes Océan Rugby – Saint-Pierre-du-Mont.

3ème Série – Phases finales – Demi-finales retour

Herm – Menditte : 23-17 (12-15)

– Menditte : 23-17 (12-15) Ascain – Arcangues : 23-36 (19-21)

Finale (dimanche 30 avril) : Herm – Arcangues.

4ème Série – Phases finales – Demi-finales retour

Labatut – Saint-Jean-de-Marsacq : 12-17 (24-15)

: 12-17 (24-15) Sare – Sauveterre : 17-0 (22-20)

Finale (dimanche 30 avril) : Labatut – Sare.

FOOT

Liga – 31e Journée : Eibar dans le Top 6 devant Bilbao et la Real !

Villareal – Athletic Bilbao : 3-1

– Athletic Bilbao : 3-1 Espanyol Barcelone – Alavés : 1-0

– Alavés : 1-0 Real Madrid – Atlético Madrid : 1-1

FC Séville – La Corogne : 4-2

– La Corogne : 4-2 Malaga – FC Barcelone : 2-0

– FC Barcelone : 2-0 Grenade – Valence : 1-3

: 1-3 Celta Vigo – Eibar : 0-2

: 0-2 Osasuna – Leganés : 2-1

Las Palmas 20h45 Betis Séville :

Real Sociedad – Gijon : lundi

Eibar est 6e (50 pts) à égalité avec l'Athletic (7e), et à 4 unités de Villareal (5e). Alavés est 11e (40 pts) à 6 unités de l’Espanyol (9e). Osasuna est toujours bon dernier (17 pts) à 10 pts de Leganés (17e). Avant de recevoir Gijon, la Real Sociedad est 8e (49 pts).

CFA 2 – Poule H – 21e Journée : Les Genêts toujours dans le trio de tête, l'Aviron pas encore maintenu.

La Roche-sur-Yon – Cozes : 2-2

Bayonne – Bordeaux B : 2-4

: 2-4 Limoges – Niort B : 1-1

Stade Bordelais – Lège-Cap-Ferret : 0-2

: 0-2 Bressuire – Anglet : 2-2

Angoulême – Marmande : 3-2

– Marmande : 3-2 Pau B – Les Herbiers B : 1-1

Les Genêts sont 3e (38 pts) à 1 point de Limoges (2e) et 3 points du Stade Bordelais (1er). L’Aviron est 10e (21 pts) et compte 4 longueurs d'avance sur La Roche VF (12e et premier relégable).

HAND : L'Aviron nettement battu à domicile. Anglet-Biarritz victorieux à l'arrachée. Tardets un peu court, Irissarry trop loin.

Nationale 1 fém. – Poule 3 – 16e Journée

Bruguières – Antibes : 35-17

– Antibes : 35-17 Toulouse/Saint-Cyr – La Garde : 20-17

– La Garde : 20-17 Le Pouzin – Bordes : 32-18

– Bordes : 32-18 Nice – Bouillargues : 27-29

: 27-29 Bayonne – Pays d’Aix : 24-41

: 24-41 Saint-Etienne – Toulouse : 26-34

L’Aviron est 10e (26 pts) avec 6 points de plus que le premier relégable : La Garde (11e).

Nationale 2 fém. – Poule 1 – 16e Journée

Victoire des filles de l'ABOHB 22 à 21 face à St Sebastien Sud Loire. https://t.co/7rj8J54EbH — ABOHB (@ABOHB) April 8, 2017

Quint-Fonsegrives – Carquefou/Sainte-Luce : 33-22

– Carquefou/Sainte-Luce : 33-22 Chambray – Limoges : 24-23

– Limoges : 24-23 Lège-Cap-Ferret – Moncoutant : 23-37

: 23-37 Blanzat-Montluçon – Blanquefort : 38-31

– Blanquefort : 38-31 Anglet-Biarritz – Saint-Sébastien-sur-Loire : 22-21

– Saint-Sébastien-sur-Loire : 22-21 Mios-Biganos – Cognac : 35-31

L’ABOHB grimpe à la 2e place du classement (40 pts) à deux points du leader Mios-Biganos.

Nationale 2 – Poule 1 – 18e Journée

Nantes – Rezé : 35-33

– Rezé : 35-33 Territoire Charente – Tardets : 28-25

– Tardets : 28-25 Saintes – Irissarry : 35-17

– Irissarry : 35-17 Bordeaux Bastide – Lormont : 24-28

: 24-28 Toulouse – Pouzauges : 29-23

– Pouzauges : 29-23 Billère – L’Union : 27-22

Le Zibero est 7e (33 pts) et compte 5 points d'avance sur Bordeaux Bastide (11e, premier relégable). L'Irisartarrak reste dernier (24 pts) à 4 points de Territoire Charente (10e et premier non-relégable).

BASKET : Pas de play-offs pour l'ACBB surpris à domicile par Belleville.

Nationale 2 fém. – Poule B – 21e Journée

[SF1] Défaite face à Belleville sur le score de 44 à 50 #ACBBVBB — Anglet CBB (@angletbasket) April 8, 2017

Gimont – Tarbes Espoir : 67-47

– Tarbes Espoir : 67-47 Mont-de-Marsan – La Roche-sur-Yon 2 : 57-53

– La Roche-sur-Yon 2 : 57-53 Saint-Delphin – Le Poinçonnet : 53-54

: 53-54 Toulouse Espoir – Villeneuve-sur-Lot : NC

Anglet – Belleville : 44-50 (9-4, 8-13, 10-16, 17-17)

: 44-50 (9-4, 8-13, 10-16, 17-17) Cholet – Basket Landes Espoir : 46-49

L’ACBB est 4e (36 pts) et ne jouera pas les play-offs cette saison.

VOLLEY : Les Angloyes défaites sur leur parquet par Nantes.

Nationale 3 fém. – Poule G – 17e Journée

Ger – Joué-lès-Tours : 3-0

– Joué-lès-Tours : 3-0 Saint-Avertin – Saint-Cyr : 2- 3

: 2- La Roche-sur-Yon – Rezé : 3 -2

– Rezé : -2 Anglet – Nantes 3 : 1- 3 (13- 25 , 32 -30, 15- 25 , 16- 25 )

: 1- (13- , -30, 15- , 16- ) Mérignac – Angers : 0-3

L’AOVB est 6e (27 pts), confortablement installé en milieu de tableau.

