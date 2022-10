Mondial de pelote : six nouveautés de la compétition qui pourraient vous étonner

Le Mondial de pelote de Biarritz s'ouvre ce dimanche 23 octobre pour une semaine de compétition, 18 disciplines et plus de 600 athlètes venus de 34 pays différents. France Bleu fait le point sur les nouveautés les plus marquantes de ces championnats du monde 2022.