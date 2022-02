Pékin 2022 : pourquoi les athlètes des Pyrénées sont-ils si peu représentés ?

La flamme olympique s'est allumée, ce vendredi à Pékin. Top départ des Jeux olympiques d'hiver en Chine. La délégation française compte 88 athlètes. Parmi eux, seulement cinq se sont entraînés ou s'entraînent toujours dans les Pyrénées-Orientales. La skieuse Perrine Laffonta fait ses classes au lycée de Font-Romeu, et quatre patineurs de short-track s'entraînent toujours en Cerdagne (Tifany Huot-Marchand, Gwendoline Daudet, Sébastien Lepape et Quentin Fercoq). Pourquoi si peu, dans le département de "la Cité de l'excellence sportive" ?

Nous avons posé la question à Michel Bertranuc, le président du Comité Ski Pyrénées Occitanie.

Cinq athlètes sur 88, n'est-ce pas un comble pour un département comme le nôtre ?

Malheureusement, c'est le constat que l'on fait. Nous n'avons que cinq athlètes qui s'entraînent dans nos Pyrénées. D'autres ont connu les pistes pyrénéennes mais ont migré vers les clubs alpins.

On les forme ici, puis on les laisse partir ?

On n'a pas trop le choix, malheureusement. Le terrain de jeu et les grosses compétitions sont sur le massif alpin. Et les clubs alpins, dès qu'ils voient un athlète intéressant, essaient de le prendre pour l'avoir dans leurs effectifs. Pour les athlètes, c'est également compliqué de suivre les compétitions à très haut niveau en restant pyrénéen.

On n'a donc pas les moyens de les garder dans les Pyrénées-Orientales ?

Voilà, c'est ça. Dans les Pyrénées, on a quand même des compétitions de très haut niveau, notamment à Font-Romeu et aux Angles, très dynamiques. Mais c'est peu, par rapport à ce que les athlètes peuvent trouver dans les Alpes. Nos stations font de gros efforts pour mettre des pistes à disposition des athlètes afin qu'ils s'entraînent. Mais ça reste assez confidentiel.

Et quand on organise de grosses compétitions, il faut réussir à faire descendre les athlètes du massif alpin vers les Pyrénées. Ils ont quelques réticences pour venir.

La Catalogne candidate pour organiser les JO d'hiver 2030, "Barcelone-Pyrénées". Ces JO permettraient-ils d'attirer les athlètes chez nous ?

C'est certain. Et on a même tout intérêt à faire candidature commune avec les Pyrénées-Orientales et l'Andorre (l'Espagne est contre cette idée, ndlr). Ce serait très intéressant pour l'image des Pyrénées.