Pays Basque, France

Des équipes plus équilibrées pour le championnat 2 contre 2. C'est le choix de la Fédération, qui a présenté le championnat qui débutera le 11 mars à Souraïde et terminera un mois plus tard. Un choix qui débute sur la création de binômes encore inédits. Peio Larralde par exemple, vainqueur du championnat tête groupe A, sera associé au vainqueur du championnat groupe B, Jon Iturbe. Et Alexis Inchauspé, champion en 2 à 2 l'an dernier en groupe B jouera avec le meilleur arrière du moment, Baptiste Ducassou.

"Le plus important c'est de monter sa valeur sur le trinquet"

Les pilotari sont globalement satisfaits de la formule, comme Peio Larralde qui estime que "Jon Iturbe vient de passer en Elite pro, il saura montrer son niveau; après c'est un championnat par équipe comme son nom l'indique, et le plus important est de montrer sa valeur sur le trinquet". Alexis Inchauspé se dit "ravi de jouer avec le meilleur arrière" (Baptiste Ducassou). Vainqueur du niveau B l'an dernier, il trouve normal d'accéder au niveau A cette année.

Peio Larralde et Alexis Inchauspé: "les barrages permettent de niveler le championnat".

La composition des équipes ne fait pas l'unanimité

Cette position ne fait cependant pas l'unanimité. Bixintxo Bilbao par exemple, s'étonne de retrouver la paire Waltary-Guichandut déjà présente l'an dernier, alors que la Fédération Française de Pelote Basque dit vouloir mélanger les niveaux.

Martxoaren 11an hasten da txapelketa

Antolatzaileek onartzen dute zaila izan dela taldeen osatzea, eta ez dela "mirakuilurik". Halaere, A eta B bi multzo desberdinen artean egitea xapelgoa usaietan sartu da. Aurten ere, finalak aitzin, sailkatzeko partidoak izanen dira. Entzun erreportai osoa euskaraz azpiko lotura honetan.

Paxkal Harotzarene: "ez dela sekulan errex" txapelketa antolatzea

Composition des équipes

Groupe A

Alexis Inchauspe - Baptiste Ducassou; Peio Larralde - Jon Iturbe; Mathieu Ospital - Ximun Lambert; Agusti Waltari - Peio Guichandut; Julien Etchegaray - Bixintxo Bilbao

Groupe B

Philippe Bielle - Mickaël Palomès; Laurent Lambert - Alain Migueltorena; Grégory Aguirre - Cédric Lucu; Antton Monce - Vincent Lazcano; Vincent Elgart - Vincent Cubiat