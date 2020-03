Pelote à main nue : polémique avant le début du championnat de France par équipes

Ambiance chez les pilotari. Alors que le championnat de France de main nue pro individuel vient à peine de s'achever, les joueurs vont devoir bientôt retourner sur la cancha pour le championnat en deux-à-deux. Sauf que certains d'entre eux n'ont pas caché leur surprise en découvrant la composition des équipes et surtout, celle formée par Waltary et Peio Larralde.

"Une ligne rouge a été franchie"

Deux pilotari multititrés ensemble. Sur le papier, le duo sort clairement du lot, font indiquer certains joueurs lors de la présentation du championnat devant la presse, ce mardi au Trinquet moderne de Bayonne. Mais surtout, ils y voient du favoritisme. Waltary a en effet été associé à Larralde à la demande express du joueur cubain, qui passera pour l'occasion au poste arrière.

Pour Battitta Ducassou, "une ligne rouge a été franchie". "Ça me dérange sur le plan de l'équité sportive. Peu importe le statut d'un joueur, qu'il soit plusieurs fois champion de France, très fort, ou pas fort, je pense ce n'est ni la place ni le rôle d'un joueur de demander. A la limite, qu'il demande, ça le regarde, mais que des instances fédérales donnent du crédit à sa demande [... ] ça me dérange."

B.Ducassou : une ligne rouge a été franchie Copier

Le président de la Fédération Française de Pelote Basque, Lilou Etcheverria, assume et reconnait avoir cédé à la demande de Waltary. "Ça a été une grosse discussion, il y a eu des pour, des contre [...] Waltary a 40 ans. Il m'a dit que c'était son dernier championnat. On n'a pas fait l'équipe pour qu'il soit champion de France, pas du tout. On a fait l'équipe de manière à ce qu'il parte par la grande porte, même en se faisant éliminer. On a tenu compte de ça, peut-être un peu trop sur l'affectif, mais pas pour que Waltary et Larralde gagnent." Et Lilou Etcheverria de préciser que d'après lui, l'équipe n'est pas au dessus des autres :"on verra sur le terrain".

Lilou Etcheverria : "ça a été une grosse discussion" Copier

Waltary : "Je ne sais pas pourquoi certains joueurs pleurent"

Waltary Agusti - France 3

Waltary était absent de la conférence de la presse. Nous l'avons joint par téléphone : "D'abord, c'est un risque que je prends. Ce sont deux avants qui jouent ensemble, je ne sais pas pourquoi certains joueurs pleurent. Ce sont deux avants dont un qui a 40 ans et qui est en fin de carrière. J'ai appelé à la fédération, parce que j'ai envie de me faire plaisir. [...] La fédé m'a dit : par rapport à ta carrière, on peut faire un petit geste."

Waltary : "j'ai envie de me faire plaisir" Copier

Chaque année le même casse-tête pour composer les équipes

Chaque année, le championnat par équipes fait polémique, tant la composition des équipes relève du casse-tête. Si l'an dernier l'élite s'était retrouvée entre elle, cette fois-ci la fédération a souhaité apporter davantage d'équilibre entre le groupe A et le groupe B, et donner, lors des phases de qualification, la possibilité à une équipe du groupe B de monter en groupe A.

Six équipes réparties en deux poules ont été formées dans chaque groupe :

Groupe A, poule A1 : P.Larralde-Waltary, Ospital-X.Lambert, Bielle-Cubiat. Poule A2 : Darmendrail-Ducassou, Etchegaray-Guichandut, Monce-Bilbao.

P.Larralde-Waltary, Ospital-X.Lambert, Bielle-Cubiat. Darmendrail-Ducassou, Etchegaray-Guichandut, Monce-Bilbao. Groupe B, poule B1 : Aguirre-Lucu, Olcomendy-Harismendy, Inchauspé-Iturbe. Poule B2 : Elgart-Amulet, L.Lambert-Sanchez, Etcheverry-B.Larralde.

Le championnat par équipes débutera le 13 mars prochain au trinquet Berria d'Hasparren, avec à partir de 18h, L.Lambert-Sanchez contre Elgart-Amulet puis Ospital-X.Lambert contre P.Larralde-Waltary.