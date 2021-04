Pelote basque 2x2: le choc entre les frères Larralde et Olçomendy-Sanchez

Il reste encore deux journées avant la fin des phases de poule dans le groupe A et le groupe B, mais les leaders se détachent déjà. Dans le groupe A, la crème de la crème des pilotari, les frères Bixente et Peio Larralde, ainsi que Mattin Olçomendy et Luis Sánchez sont les seuls invaincus au bout de trois journées. Ça tombe bien : ils se rencontrent ce samedi 3 avril au trinquet d'Armendarits, à 17h. Les frères Larralde sont favoris, pas de quoi mettre la pression à l'avant, Peio Larralde, déjà quadruple vainqueur à 27 ans à peine : "le statut de favori, c'est les supporters et les journalistes qui le mettent, nous on se concentrent sur nous", et il ajoute que c'est un statut qui ne fait pas gagner de parties, ni de titres.

Les deux frères Larralde en favoris

C'est aussi la première fois que les frères Larralde jouent ensemble dans une compétition officielle, même s'ils se sont déjà rodés dans des tournois privés. Peio Larralde à l'avant, est considéré comme le meilleur joueur actuel en 2x2, son frère, Bixente, 24 ans et qui joue à l'arrière, a été champion de France amateur, avant de remporter le titre en groupe B l'an dernier. "C'est un vrai plaisir de jouer avec Bixente, c'est dommage que la famille et les amis ne puissent pas venir dans le trinquet pour partager ça avec nous". Les deux équipes classées premières du groupe A à l'issue des cinq journées de qualification seront qualifiées directement pour les demi-finales.

Le groupe B amènera des surprises

Avec Mattin Olçomendy à l'avant, Luis Sanchez jouera contre les frères Larralde © Radio France - Bixente Vrignon

Trois paires se détachent nettement en groupe A, celle des frères Larralde, et l'équipe Olçomendy-Sanchez invaincus, et Monce-Ducassou avec deux victoires. Mais en groupe B, la compétition est nettement plus serrée avec quatre équipe à une seule victoire. Sur les trois premières journées, Vincent Elgart et Antton Luro sont invaincus, une vraie surprise puisqu'Antton Luro revient de blessure. Mais les équipes sont globalement homogènes et équilibrées, pour Christophe Héguy, le responsable de la commission main nue à la fédération de pelote : "_c'est un championnat qui nous amènera certainement des surprise_s, la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de la fin du championnat".