Pelote basque: la fédération reconduit ses médaillés d'or pour les mondiaux de Biarritz 2022

La fédération française de pelote basque (FFPB) a fait connaitre les sélectionnés pour les Mondiaux de Biarritz en octobre 2022. Les 5 médaillés d'or de Barcelone 2018 sont reconduits, on retrouve des pilotari d'Occitanie, du Béarn, des Landes, et du Pays Basque.

La Fédération française de pelote basque (FFPB) vient de dévoiler la liste de ses sélectionnés pour le Mondial de pelote à Biarritz en octobre. On y retrouve la plupart des médaillés de Barcelone 2018 où la France avait décroché la 1° place au ranking des pays, mais aussi quelques surprises.

En 2018 à Barcelone, la France avait remporté 5 médailles d'or en main nue en trinquet tête-à-tête et par équipe, en paleta gomme féminine en trinquet et mur à gauche, et enfin en pala corta. Grâce à ses 7 médailles d'argent, elle était devenue le pays le plus titré.

Baptiste Ducassou, défendra son titre de champion du monde en octobre à Biarritz © Radio France - Stéphane Garcia

Le Pays Basque apporte le plus gros contingent de joueurs, mais on trouve aussi des licenciés du Béarn, des Landes, de Toulouse, de Pamiers, et de l'île de la Réunion.

La liste des pilotari sélectionnés

Trinquet

Main nue tête à tête, Manuel Martiarena (entraineur)

Baptiste Ducassou (Itsasuarrak, Itxassou-Itsasu)

Mathieu Ospital (Goizeko Izarra, St-Jean Pied de Port-Donibane Garazi)

Main nue 2x2, Manuel Martiarena (entraineur)

Peio Larralde (Noizbait, Hasparren-Hazparne)

Mickael Darmendrail (A.S.Eskulari, Lahonce Villefranque-Lehuntze Milafranga)

Andoni Iphar (Goizeko Izarra, St-Jean Pied de Port-Donibane Garazi)

Paleta Pelote cuir, Christian Duprat (entraineur)

Denis Larretche (avant) (Urruñarrak, Urrugne-Urruña)

Thibault Lecheren (avant) (Biarritz Athletic Club, Biarritz)

Antoine Goarderes Pilotari (avant suppléant) (Pilotari Club Oloronais, Oloron Ste Marie)

Valentin Cambos (arrière) (Endaiarrak, Hendaye-Hendaia)

Alexandre Lolibe (arrière) (Avenir de Bizanos, Bizanos)

Mickael Labourdique (arrière suppléant) (Urruñarrak, Urrugne-Urruña)

Xare, Jean-Paul Labat (entraineur)

Eneko de Paredès (avant) (Hardoytarrak, Anglet-Angelu)

Olivier Laberdesque (avant) (Section Paloise, Pau)

Mati Borteyru Noizbait (avant suppléant) (Noizbait, Hasparren-Hazparne)

Bruno Driolet (arrière) (Hardoytarrak, Anglet-Angelu)

Oihan Borteyru (arrière) (Noizbait, Hasparren-Hazparne)

Bixente Etchebest (arrière suppléant) ( US St Palais Amikuze, Saint Palais-Donapaleu)

Paleta gomme creuse femmes, Charles Sallaberry (entraineur)

Amaia Etchelecu (avant) (Luzean, Saint Jean de Luz-Donibane Lohizune)

Aizkoa Iturriño (avant) (Urruñarrak, Urrugne-Urruña)

Maritxu Housset Chapelet (arrière) (Arbonarrak, Arbonne-Arbona)

Sylvie Halsouet (arrière) (Urruñarrak, Urrugne-Urruña)

Frontball femmes, Romain Philippe (entraineur)

Maritxu Housset Chapelet (Arbonarrak, Arbonne-Arbona)

Marie Goyenetche (St-Pée Union Club, Saint Pée Sur Nivelle-Senpere)

Onela Bereau-Laffite (suppléante) (Kanboarrak, Cambo Les Bains-Kanbo)

Frontball hommes, Romain Philippe (entraineur)

Yoan Heguiabehere (Biarritz Athletic Club, Biarritz)

Mickael Massonde (Atzarri, Souraide-Zuraide)

Andoni Larzabal (Arbonarrak, Arbonne-Arbona)

Fronton mur à gauche 30m

Paleta gomme creuse femmes, Ramuntxo Belly (entraineur)

Maialen Guillenteguy (St-Perdon pelote basque, Saint-Perdon)

Aizkoa Iturriño (Urruñarrak, Urrugne-Urruña)

Argitxu Behasteguy (St-Pée Union Club, Saint Pée Sur Nivelle-Senpere)

Paleta gomme creuse hommes, Kévin Hiton (entraineur)

Kévin Pucheux (Pelote Lasseuboise, Lasseube)

Théo Pucheux (Pelote Lasseuboise, Lasseube)

Alexandre Marque (Pelote Lasseuboise, Lasseube)

Frontenis Femmes Christine Dothen (entraineur)

Louise Coyos (avant) (Pilota Hutxa, Mouguerre-Mugerre)

Tatiana Sentier (avant) (Pilota Hutxa, Mouguerre-Mugerre)

Claire Bordagaray-Dutaret (arrière) (Zaharrer-Segi, St-Etienne de Baigorry-Baigorri)

Lorea Escudero (Aviron Bayonnais, Bayonne-Baiona)

Frontenis Hommes Christophe Jeleznoff (entraîneur)

Théo Pucheux (avant) (Pelote Lasseuboise, Lasseube)

Alexandre Jany (avant) (Biarritz Frontenis Club, Biarritz)

Maël Pucheux (avant suppléant) (Pelote Lasseuboise, Lasseube)

Aritz Azpeitia (arrière) (Biarritz Frontenis Club -Biarritz

Axel Beau (arrière) (Pilotari Club Tarbais chêne vert -Tarbes)

Tom Perol (arrière suppléant) (Pilotari Club Briviste, Brive)

Fronton mur à gauche 36 mètres

Pala corta Jean-Pierre Michelena (entraineur)

Pierre Adrien Casteran (avant) (Pilotari Club Tarbais Chêne Vert, Tarbes)

Dan Necol (avant) (Lous Marous, St-Geours de Maremne)

Simon Brian (avant suppléant) (Pelotari Marmandais Val de Garonne, Marmande)

Sylvain Brefel (arrière) (Stade Toulousain Pelote Basque, Toulouse)

Bastien Quintana (arrière) (Mont Pelote, Mont)

Etienne Trannoy (arrière suppléant) (Stade Toulousain, Toulouse)

Paleta pelote cuir Christian Latxague (entraineur)

Lucas Hourçourigaray (avant) (Section Paloise, Pau)

Christophe de Elizondo (avant) (St-Martin Seignanx Pelote, St Martin Seignanx )

Valentin Duguine (avant suppléant) (St-Martin Seignanx Pelote, St Martin de Seignanx)

Nicolas Hourmat (arrière) (Club Amical Stéphanois, St-Etienne d’Orthe)

Benoit Chatellier (ASC Pelotari Club Chaudron, Île de la Réunion)

Bastien Picard (arrière suppléant) (Stade Toulousain Pelote Basque, Toulouse)

Cesta Punta

Cesta Punta femmes, Didier Lopez (entraineur)

Oihana Sorozabal (avant) (Biarritz Athlétic Club, Biarritz)

Marie Laugie (avant) (Club Ariège Pyrénées, Pamiers)

Lauréline Cariteau (avant) (Biarritz Athlétic Club, Biarritz)

Romane Mercadie (arrière) Club Ariège Pyrénées -Pamiers

Aude Laugie (arrière) (Club Ariège Pyrénées, Pamiers)

Xana Gonzalez (arrière) _(_Biarritz Athlétic Club, Biarritz)

Cesta Punta hommes, Philippe Etcheberry (entraineur)

Jean-Dominique Olharan (avant) (Section Paloise, Pau)

Ludovic Laduche (avant) (Olharroa, Guéthary-Getaria)

Jon Luzean Tambourindeguy (avant) (Luzean, St Jean de Luz-Donibane Lohizune)

Nicolas Etcheto (Olharroa, Guéthary-Getaria)

Eric Irastorza (Biarritz Athletic Club, Biarritz)

David Minvielle (Biarritz Athletic Club, Biarritz)

Pour certaines spécialités, les sélectionnés ne seront connus qu'en septembre, c'est le cas pour la paleta gomme creuse hommes, et la main nue homme en mur à gauche