Pelote basque: la pala en fibre composite désormais homologuée dans les rencontres officielles

Une révolution dans le monde de la pelote basque : les palas en matériaux composites seront autorisées pour les prochains Mondiaux de pelote à Biarritz, du 23 au 29 octobre. Une pala, ou plus précisément un paleton, un instrument plus large qui permet de jouer à la gomme creuse, un sport populaire au Mexique et en Argentine, et plus confidentiel en France, pays qui termine pourtant régulièrement sur le podium des championnats du monde. La preuve que le marché existe, c'est que de grandes enseignes, comme Décathlon, se sont lancées dans la conception et produisent leur matériel avec la sous-marque "Urball".

Paleton en fibres composites pour la pelote gomme creuse © Radio France - Bixente Vrignon

Le premier marché, c'est le Mexique

Hervé Tarraube, est le directeur de la marque Urball, basée au centre de conception d'Hendaye, avec la marque Tribord, il développe la ligne pelote basque depuis 4 ans et reconnait que "aujourd'hui on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on y travaille!". L'Europe ne suffirait pas à amortir les coûts, le premier marché de la marque, c'est le Mexique grâce au frontennis, une spécialité qui compte son circuit et ses professionnels dans le pays aztèque, mais aussi en Argentine. Pour ce qui est du paleton vendu chez nous, Hervé Tarraube affirme qu'il augmente la facilité de jeu: "il est plus léger, et grâce aux composite, aux mousses, aux fibres de carbones ou de verre, on peut typer la pala pour qu'elle soit plus puissante, plus précise ou plus tolérante". Mais l'instrument ne permet pas de sur-performer : "le paleton ne fait pas tout, mais ça aide, la pelote arrive beaucoup plus vite".

Et Kevin Pucheux, vice-champion du monde de paleta gomme creuse confirme: "ça change pas mal de choses, dans le jeu ça apporte beaucoup de vitesse, _il y a une grosse différence sur la prise d'effet dans le jeu_. Ça apporte un nouveau jeu et de la vitesse, c'est comme au tennis ou on jouait avec des raquettes en bois il y a encore quelques années. C'est une sensation très agréable au niveau de la frappe et c'est moins traumatisant pour le corps". À Biarritz , cette pala sera autorisée pour la première fois, et les spécialistes sont impatients de voir ce qui changera dans le jeu.

Une spécialité pratiquée dans tout le grand sud-ouest

Kevin et Théo Pucheux, les deux cousins de Lasseube en Béarn, sélectionnés avec la France pour les Mondiaux de Biarritz 2022 en paleta gomme creuse, fronton 30m © Radio France - Bixente Vrignon

La paleta gomme creuse se joue avec une pelote gonflée avec un gaz, sur un mur à gauche de 30m, et en individuel, un contre un. À mi chemin entre le squash et la pelote basque, c'est une spécialité très rapide et très exigeante physiquement. Elle compte un circuit professionnel au niveau mondial, en Amérique, avec le Mexique et l'Argentine qui dominent la spécialité avec l'Espagne et la France en Europe. D'autre pays comme Cuba, le Pérou, et même l'Italie (grâce à des bi-nationaux), rivalisent régulièrement.

En France, elle est représentée dans tout le grand sud-ouest et les clubs basques sont loin d'être majoritaires : aux finales du championnat de France, qui se jouaient ce dimanche 10 juillet 2022, les finalistes, des plus jeunes aux seniors, venaient de Mouguerre au Pays Basque, mais aussi de Brive (19), St Martin de Seignanx (40), Oloron-Ste-Marie (64), Mont (64), Le Haillan (33) et Lasseube en Béarn. Pour cette année, c'est Théo Pucheux licencié à Lasseube comme son cousin Kevin, qui s'est imposé en trois sets 15/14; 4/15; 10/2.