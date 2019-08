Pelote basque : la première finale de la Grande Semaine reportée à cause de la pluie

Les organisateurs de la Grande Semaine ont décidé de reporter la finale de rebot, en pelote basque, dimanche 11 août, à cause de la météo. Elle devait avoir lieu à Tardets, on ne connaît pas encore la date de son report.

Tardets-Sorholus, France

Les caprices de la météo ont eu raison de la première finale de la 97e Grande Semaine de pelote basque. Les finales des championnats amateurs, 33 en tout, ont lieu à partir du dimanche 11 août et se terminent le 18 août. À cause de la pluie, la première épreuve, la finale de rebot, à Tardets, a été reportée, décision des organisateurs. "C'est l'aboutissement de trois ou quatre mois de compétition, c'est un grand moment, mais c'est vrai que c'est soumis aux intempéries, au climat, le risque existe toujours", a déclaré Lilou Echeverria, le président de la Fédération Française de Pelote Basque. La Fédération n'a pas encore pris de décision concernant la date du report de l'épreuve. On ne sait pas non plus si les finales de main nue, prévues également dimanche à Mauléon, seront reportées.