Pelote basque : le "non" de la Fédération espagnole pour une sélection d'Euskadi

La hache de guerre semble déterrée entre Julian Garcia Angulo, président de la Fédération Espagnole de Pelote (FEP) et Xavier Cazaubon, Président de la Fédération Internationale de Pelote Basque (FIPV)

Ça ne pourrait être que le début des tensions dans le milieu de la pelote. Le 29 juillet prochain, le président franco-mexicain de la Fédération internationale de pelote basque (FIPV), Xavier Cazaubon, a prévu de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin d'étudier la modification des statuts de l'institution, en vue d'une possible intégration de la Fédération d'Euskadi (Communauté Autonome Basque), préalable à la participation d'une sélection basque aux compétitions internationales. Par exemple, lors de la Coupe du monde 2026 à San Luis, en Argentine , ou pour le Mondial 2030 à Bilbao. Une convocation qui a réveillé la colère de la Fédé espagnole (FEP).

Via un communiqué de deux pages, publié le 13 avril, Julián García Angulo s'est offusqué de l'initiative. "Nous n'allons pas le permettre", écrit-il, précisant qu'il se donnait comme objectif de réunir des soutiens, dans les différentes fédérations et à travers différentes nations. Un "bloc de nations alliées" contre le projet basque. Un réponse qui trouve le soutien du Comité olympique espagnol.

"Effet de contagion"

Son président, Alejandro Blanco, a averti dans une lettre à Cazaubon que "pour qu'une fédération soit reconnue, elle doit avoir l'aval du Comité national olympique ou du gouvernement du pays". Et que l'admission de l'Euskadi serait contraire à la Charte olympique. L'ADESP (l'Agence nationale du Sport espagnol) s'est également alignée sur la FEP et a exprimé son inquiétude quant à "l'effet de contagion" que cela pourrait avoir dans d'autres sports.

Tout est pourtant parti de la politique. D'un vote du Congrès des députés espagnols , fin décembre 2022, sur la nouvelle Loi du Sport, qui a ouvert la participation internationale d'équipes provenant des autonomies "aux racines historiques et sociales", après un amendement introduit sous l'impulsion du Parti nationaliste basque. Le 29 juillet prochain, lors de l'Assemblée Générale extraordinaire de la FIPV, les deux tiers des voix des 33 pays seront nécessaires pour modifier les statuts de l'instance internationale.

La France votera "pour"

Un scrutin, pour lequel la France votera en faveur. Lilou Etcheverria, le président de la Fédération française de pelote basque (FFPB) s'explique : "La loi a été votée en Espagne, et ce n'est pas à l'initiative des fédérations française ou internationale avec M. Cazaubon que le processus a été lancée. Par la suite, le comité directeur de la Fédé internationale a voté à 19 voix et cinq abstentions pour convoquer l'AG extraordinaire. Nous voulons laisser la liberté aux joueurs de choisir. À nous de les convaincre et de faire en sorte d'avoir les meilleurs."

D'ici le 29 juillet prochain, il y a fort à parier que les tensions, les attaques vont se poursuivre du côté de la Fédération espagnole pour tenter de décrédibiliser la démarche. Dans un post Facebook daté du 30 avril, Julian Garcia Angulo a ciblé Xavier Cazaubon : "Pour le moment, j'ai un pacte de silence, mais le cas échéant je dirai la vérité et la raison de ce changement d'attitude du président de la FIPV."

