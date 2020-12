Pelote basque : le public manque au championnat de France à main nue

La première phase du championnat de France de pelote basque individuel à main nue débutait ce samedi, à Bayonne et Hasparren. Une première journée marquée par l'absence du public et d'une ambiance chère aux joueurs, qui doivent faire sans les encouragements.

3 parties à Bayonne, 3 à Hasparren. Le championnat de France 2021 de pelote basque individuel à main nue s'est ouvert ce samedi 26 décembre avec une première journée très particulière. La compétition étrenne son nouveau format, avec une première phase de brassage en trois journées (26 décembre, 2 et 9 janvier). Une formule inédite devant des tribunes vides, en raison des restrictions sanitaires. Les joueurs doivent s'habituer à cette ambiance morose. "La pelote résonne, on entend tous les commentaires derrière, c'est assez spécial" raconte Thierry Harismendy à l'issue de la première partie, dont il est sorti vainqueur.

Ils ont l'habitude de ressentir les émotions du public.

"C'était très calme et on entend tout ! (...) Et c'est plus difficile de faire abstraction du commentateur que du public, surtout que le commentateur dit quand ça ne va pas" s'amuse le pilotari Alexis Inschauspe. Baptiste Irigoin, coach de Ximun Lambert, fait la grimace. Pour lui, c'est sûr, l'absence du public peut influer sur la performance des joueurs. "Ils ont l'habitude de ressentir les émotions du public, quand ils font une bêtise ou une bonne action... quand il y a des coups de fatigue, ils sont portés par le public pour repartir. Il n'y a pas tout cet engouement, les conditions sont très particulières."