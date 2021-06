Pelote basque : les frères Larralde à nouveau ensemble pour les Masters du Berria

Les Masters du Berria font leur retour cette année. Comme pas mal d'événements, la compétition organisée à Hasparren n'a pas pu se tenir l'an dernier à cause du covid. Mais cette été, elle aura bel et bien lieu : les 30 juin et 1er juillet pour les demi-finales. La finale se tiendra le dimanche 4 juillet. Peio et Bixente Larralde, champions de France en équipe se retrouvent en compétition. Les autres paires sont composées de Darmendrail/Ducassou ; Ospital/Guichandut et Echeverria/Sanchez.

Le tirage au sort des tableaux Masters et Open ont été réalisé ce vendredi.

Le tableau :

Mercredi 30 juin

18h ─ Demi-finale Open : Alexis INCHAUSPE / Jon SAINT-PAULT (centre formation) vs Philippe BIELLE / Andoni IPHAR (centre formation)

19h ─ Demi-finale Masters : Mathieu OSPITAL / Peio GUICHANDUT vs Peio LARRALDE / Bixente LARRALDE

Jeudi 1er juillet

18h ─ Demi-finale Open : Alexis HÉGUY (centre formation) / Thierry HARISMENDY vs Ekhi ZIARRUSTA / Inhar UGARTE (deux amateurs de Biscaye

19h ─ Demi-finale Masters : Mickael DARMENDRAIL / Baptiste DUCASSOU vs Eñaut ECHEVERRIA / Luiz SANCHEZ

Dimanche 4 juillet

09h15 : Finale Open

10h30 : Cérémonie d'ouverture

11h : Finale Masters

L'actualité de la pelote à retrouver dans Pumpaka sur France Bleu Pays Basque (10h50 le samedi et 7h50 le dimanche) mais aussi sur Pilota Txiki.

