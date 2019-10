Pelote basque: les manistes seront présents en finale

Pau, France

Ça n'a pas été un parcours de santé: à main nue les pilotari de la Fédération Française ont dû ne pas baisser la garde pour pouvoir se qualifier jeudi soir au trinquet de Pau, contre des Cubains accrocheurs, dont l'arrière John Linares, qui a joué les deux parties à la suite. En tête à tête, Matthieu Ospital note sobrement que "_pour l'instant on ne fait pas de bêtises, on gagne les parties et c'est le principa_l". En finale samedi matin, l'opposant sera l'Espagne.

Matthieu Ospital: "Je suis content de jouer en trinquet" Copier

Matthieu Ospital s'est imposé 154; 15-9 contre John Linares - Pilota Ttiki

En finale contre le Mexique

En deux à deux, la Coupe est terminée pour Peio Larralde et Bixintxo Bilbao. Les champions du monde en titre sont blessés les deux à la main, c'est donc Antton Monce et Bixente Çubiat qui ont fait le travail contre la paire cubaine. "Le contrat est rempli" se réjouit Antton Monce, content de garder des forces pour la finale samedi. Tous les pilotari notent que les matchs en 15 points coupent le rythme, et que le trinquet argentin favorise les dus-américains.

Antton Monce: "Cuba, c'est l'équipe qu'on voulait affronter dès le départ" Copier

La demi-finale a opposé les pilotari de la Fédération française à Cuba © Radio France - Bixente Vrignon

Les filles aussi!

Cette coupe du monde en trinquet compte six épreuves; Deux à main nue, mais aussi le xare, la paleta cuir, et la paleta gomme hommes et femmes. C'est la seule spécialité féminine retenue par la fédération internationale, et les pilotari d'Iparralde sont championnes du monde en titre. Elles ont soigneusement préparé cette coupe explique l'arrière Sylvie Halsouet: "on a joué sérieusement parce que le niveau international évolue, les équipes sud-américaines ont beaucoup progressé". Le but est maintenant de retrouver l'or, ce samedi.

Sylvie Halsouet: "le but est de monter sur la plus haute marche du podium" Copier