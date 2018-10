Une vidéo d'avant-garde et un discours en catalan ont précédé l'ouverture des 18° Mondiaux de pelote basque au centre olympique de Vall d'Hebron à Barcelone. La pelote a déjà été sport olympique à trois reprises, la dernière à Barcelone en 1992, et ambitionne de se redéployer. Dans ce but, cette édition a été rénovée: des coupes du monde dans chaque spécialité ont précédé les Mondiaux, pour ne garder que les meilleurs joueurs. Et l'épreuve s'est ouverte aux professionnels

Une partie de la sélection française lors de la cérémonie d'ouverture © Radio France - Bixente Vrignon

Les professionnels présents

Une décision qui peut avantager les français dans plusieurs catégories: à main nue et cesta punta, ils aligneront les meilleurs joueurs, qui ne pouvaient pas être sélectionnés jusqu'à présent, faute d'être totalement amateurs. Mais d'autres nations, comme le Mexique, l'Espagne ou l'Argentine ont aussi des joueurs pro

Urrezko medaila bakarra

Amaia Irazustabarrena hernaniarra Espainiako selekzioaren alde ariko da © Radio France - Bixente Vrignon

Duela lau urte, Zinacantepec (Mexiko)tik itzuli ziren bi medailekin frantsesak. Bainan xarea ez da gehiago kondutan hartua munduko txapelketa, bakar bat gelditzen da defenditzeko beraz, nesken gomazko paletan trinketean. Amaia Irazustabarrena, Espainiako selekzioan ari da eta baieztatzen du frantsesak direla kontrako gogorrenak, Argentinarekin. Neskek, toki xume bat badute mondial horietan denak amateurrak eta zaila zaie gehienetan, tokiak eta lehiaketak atxemaitea, trebatzeko.