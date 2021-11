Pelote basque (main nue) : qui pour remporter le trophée Pilotarienak à Anglet ?

Ospital et Guichandut affrontent Darmendrail et Sanchez ce vendredi soir en finale du trophée Pilotarienak, au trinquet Haitz-Pean.

Elle s'annonce plutôt ouverte. La finale du tournoi Pilotarienak se joue ce vendredi soir à Anglet (20 heures au trinquet Haitz Pean) entre Mathieu Ospital-Peio Guichandut et Mickael Darmendrail-Luis Sanchez. Un choc qui promet sur la cancha rapide de la côte.

Vendredi dernier, dans la première demie, Ospital-Guichandut se sont imposés dans une partie d'une intensité folle, longue de deux heures, contre l'équipe qui avait l’étiquette de favoris, Peio Larralde et Ximun Lambert (40 à 38). Tous deux vainqueurs tournoi Herriarena à Saint-Etienne-de-Baigorry. Ospital-Guichandut, deux pilotari qui se connaissent très bien, sur et en dehors de la cancha, puisqu'ils se fréquentent depuis les rangs amateurs.

"Darmendrail/Sanchez, peut-être les joueurs qui frappent le plus fort actuellement sur le circuit pro..." ─ Peio Guichandut Copier

Face à eux, la paire formée par Mickaël Darmendrail - l'une des révélations de l'année avec notamment sa victoire aux Masters de Bayonne - et Luis Sanchez, qui s'est imposé comme l'un des arrières du moment. Ces derniers ont pris le dessus facilement contre Alexis Inchauspé et Battit Ducassou (40 à 23). L'avant de Villefranque et l’arrière pamplonnais, "peut-être les pilotari qui frappent le plus fort en ce moment" analyse Peio Guichandut

Pour sa part, Gilen Zaldumbide du club Hardoytarrak, co-organisateur de la compétition se penche sur la compétition. "Il y a 16 ans, on se posait la question de savoir comment faire venir les gens à Anglet pour voir une partie et aujourd'hui les pelotazale n'hésite plus, ils savent que l'on voit de très belles parties. On va voir à nouveau quatre vrais trinquétistes, qui vont jouer vraiment à gauche, technique. Darmendrail se mettra au diapason, j'en suis sûr. Surtout avec Sanchez, qui accélère le jeu et qui risque de faire mal, même à Mathieu Ospital, qui est un très bon retourneur devant. Ça promet une finale exceptionnelle."