Pelote basque: six démissions à la commission main nue de la fédération

Hécatombe à la commission main nue de la fédération française de pelote basque. Six membres ont décidé de remettre leur démission au début de ce mois de novembre, comme l'annonçaient nos confrères de Mediabask. . Ensemble, ils déplorent de ne pas pouvoir mener à bien leurs projets pour la discipline. Ils sont six : Christophe Héguy le responsable de la commission ainsi que Peyo Béhatéguy, Michel Latchere, Laurent Gayon, René Muscarditz et Xan Parachu, avec donc deux élus du bureau directeur dont c'était le premier mandat. Ils ont été élus en décembre dernier sur la liste du président sortant Lilou Etcheverria. Sauf que onze mois plus tard, ils rendent leur tablier.

Deux raisons invoquées

Parmi les deux points majeurs qui ont mené à leur démission, le premier concerne le projet général que voulait monter cette nouvelle équipe. "On voulait mettre un coup de fraîcheur un peu dans ce monde de la main nue" explique Xan Parachu, l'un des démissionnaires. "C'est à dire s'occuper de la main nue mais à tous les étages, c'est à dire des petits jusqu'aux grands seniors et les indépendants aussi". Dans le projet, il était notamment question de mettre en place un système de montées et de descentes entre l'amateur et le professionnel "avec un système de barrage en sélectionnant les meilleurs amateurs chaque année, qu'on ferait jouer contre les moins bons indépendants qui seront identifiés ou à la fin de la saison trinquet, (....) faire que ce soit la cancha qui parle". détaille Xan Parachu. Un projet ficelé, qu'ils avaient l'intention de mener à bien. "A priori, Lilou Echeverria (ndr: président de la fédération française de pelote basque) était partant pour notre projet" précise-t-il avant d'ajouter que "les choses ont évolué" et qu' "aujourd'hui, on en parle plus à ce sujet là". Sur ce sujet, Lilou Echeverria le président que nous avons contacté explique qu' "il n'a jamais été question des montées et descentes, je ne me suis jamais intéressé aux montées descentes, jamais je me suis intégré dans la commission pour apporter mon idée la dessus". Il poursuit : "moi aussi personnellement, je préfèrerais la vérité du terrain, mais on le sait que c'est pas forcément le champion de France amateur qui monte".

La formation

L'autre raison de la démission collective concerne la formation. Les six membres de la commission déplorent que des "organismes privés rentrent en jeu". Pour Xan Parachu, "la formation doit appartenir et être gérée par la Fédération". Pour rester dans cette droite ligne, "on avait voté pour rester maitre de la formation, mais Lilou (Etcheverria) a pris des décisions qui étaient contraires à ce qui avait été voté". Le désaccord concerne donc le centre de formation situé à Hasparren. "Un organisme privé, Esku Pilota va entrer au centre" déplore Xan Parachu. "On peut imaginer qu'à terme, ils prendront la main sur le centre et nous, on estime que ce n'est pas bien parce que ce que laisser la Fédération gérer ce centre là, c'est aussi être garant d'une certaine intégrité". Sur ce sujet, le président de la fédération Lilou Echeverria confirme qu'il y a eu un différend. "Ils ont refusé que Alain Héguiabéhère (membre d'Esku Pilota, l'association) soit reconduit comme entraineur" explique son point de vue le président. Selon lui "Alain Héguiabéhère vient d'Esku Pilota, mais ce n'est pas pour ça (qu'on l'a choisi) mais pour ses compétences" se justifie le président de la fédération. Lilou Echeverria qui confirme avoir donc maintenu son choix, il a donc écrit à la commission que malgré le vote "je ne voulais pas que le centre ferme, j'ai donc nommé Alain Héguiabéhère".

Les deux élus seront remplacés par Manu Etchemendy et Stéphane Saint Laurent qui remontent dans la liste. Les autres membres seront remplacés par d'autres membres associés.