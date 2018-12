Pelote : Battitta Ducassou remporte son quatrième Super Prestige

Saint-Jean-Pied-de-Port, France

Et de 4 ! Quatrième sacre ce dimanche pour Battitta Ducassou au trinquet Garat, lors du 25ème Super Prestige. Il y coiffe la txapela pour la deuxième année consécutive, après l'avoir déjà emporté en 2012 et 2014. A 27 ans, le pilotari d'Itxassou égalise ainsi le record établi lors de ce tournoi par René Muscardits et Paxkal de Ezcurra.

Score sévère

Dans un trinquet archi-bondé, Ducassou l'emporte aisément, 40 à 22. Pourtant, l'entame de partie ne laissait présager un score aussi sévère. Les deux joueurs se sont livrés à une belle bataille lors des 20 premiers points. Alors que Ducassou mène 20 à 13; Ospital parvient à égaliser 20-20, avant de décrocher. L'Itsasuar enchaîne les buts gagnants et file tout droit vers la victoire, prenant moralement le dessus face à un adversaire diminué.

Déjà finaliste malheureux l'an passé, Mathieu Ospital, qui est l'une des révélations de ces dernières années en tête à tête, n'était semble-t-il pas dans son assiette. Battitta Ducassou lui termine en beauté une année qui lui a souri, avec notamment une médaille d'or décrochée en octobre lors des championnats du monde de Barcelone.

Les deux joueurs devront désormais se concentrer sur les Championnats de France de main nue en tête, qui démarrent le 4 janvier à Arcangues. Ducassou entrera dans la compétition le week-end du 25 janvier, et affrontera soit Ximun Lambert soit Peio Guichandut.