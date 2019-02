Pelote - Championnat de France Elite Pro : Peio Larralde contraint de déclarer forfait

Pays Basque, France

Décidément, c'est la guigne dans les trinquets. Après Bixintxo Bilbao (blessé à l'épaule lors de la partie contre Mathieu Ospital samedi dernier), c'est au tour de Peio Larralde de déclarer forfait, au championnat de France de main nue tête à tête. Le pilotari Hazpandar ne pourra pas défendre la txapela qu'il avait coiffée l'an dernier. En cause, une blessure au pied. "Après plusieurs examens médicaux, ils m'ont détecté une lésion au niveau du tendon de l'aponévrose plantaire. Il faut 3 semaines complète pour la soigner...." "Avec le risque que cela s'aggrave, j'ai préféré écouter les avis médicaux et me soigner, pour revenir et espérer pouvoir jouer les prochaines parties à 100%."

[BLESSURE FORFAIT]



Immense tristesse de devoir déclarer forfait pour la fin du championnat de France Individuel. Suite à plusieurs examens médicaux, une lésion de l’aponévrose plantaire a été détectée.

Place aux soins et à la récupération.

Laster Arte pilotazale guzieri 💪🏻 pic.twitter.com/AqlGMma0Kj — LARRALDE Peio (@PeioLarralde) February 13, 2019

Ce forfait est un nouveau coup dur pour le championnat et tous les amateurs de pelote, qui espéraient voir une belle compétition entre les meilleurs joueurs. En groupe A la liguilla est donc terminée d'office, et il n'y a plus aucun suspense pour la finale qui verra s'affronter Battitta Ducassou et Mathieu Ospital, le 3 mars à Hasparren.

Autre conséquence : les 2 dernières parties de la liguilla du groupe B se joueront finalement le même jour, en l'occurrence vendredi à Hasparren : Pascal de Ezcurra défiera Laurent Lambert, et Mickaël Palomes sera face à Alexis Inchauspé. La journée de dimanche, elle, est annulée : il y aura simplement une partie amicale du trinquet de Bayonne. Les détails sont aussi à retrouver sur le site de la fédération française de pelote.