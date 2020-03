Pelote - Championnat élite pro : Battitta Ducassou l'invincible

Et de quatre ! Battitta Ducassou a été sacré champion de France de pelote main nue en individuel pour la quatrième fois de sa carrière ce dimanche 1er mars. Dans un trinquet Berria qui n'a pas attiré les foules, il s'est imposé 40 à 32 face à Peio Guichandut. Après deux sacres consécutifs au Super Prestige, et un titre de champion de France déjà obtenu en 2015, 2017 puis l'an dernier, l'Itsasuar confirme son invincibilité en tête-à-tête.

Ducassou était le grand favori de cette finale, tant l'affiche paraissait déséquilibrée. Lors des parties de liguilla, il avait écrasé Peio Guichandut 40 à 6 au trinquet de Saint-Pée-sur-Nivelle. Mais cette fois-ci, le joueur d'Irissarry, qui a accédé en finale suite aux forfaits de Peio Larralde et Mathieu Ospital, a donné du fil à retordre à son adversaire. Combattif et agressif au but, Peio Guichandut a su profiter de nombreux cadeaux laissés par Ducassou, qui a multiplié les petto. Partie très serrée jusqu'à 25, jusqu'à ce que le pilotari d'Itxassou, physiquement supérieur, ne creuse l'écart.

La réaction de Battitta Ducassou :

et celle de Peio Guichandut :

Les joueurs devront désormais se concentrer sur le championnat de France par équipes, qui débutera le 13 mars.