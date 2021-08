Pelote à main nue : Mickaël Darmendrail et Ximun Lambert remportent les Masters de Bayonne

Au terme d'une partie très accrochée, la paire Darmendrail-X.Lambert sort vainqueur de l'un des tournois les plus prisés. Il s'imposent en finale 40 à 37 face à Mathieu Ospital et Peio Guichandut au Trinquet Moderne.

Les fêtes de Bayonne n'ont pas eu lieu cette année, mais les Masters, eux, ont été maintenus et la finale n'aura pas déçu les amateurs de pelote. Au terme d'une partie de près de deux heures, Mickaël Darmendrail et Ximun Lambert s'imposent au Trinquet Moderne et battent 40 à 37 la paire Mathieu Ospital et Peio Guichandut.

Le scénario ne présageait pourtant pas ce résultat. Menés tout au long de la partie par des adversaires plus puissants, Darmendrail et Lambert ont réussi à revenir au score 36-36. À la fin, leur détermination paye; Ospital et Guichandut se montrent moins précis, se relâchent physiquement et laissent filer la victoire.

Il s'agit des premiers Masters de Bayonne auxquels participait le jeune Milafrangar Mickaël Darmendrail. Ximun Lambert, lui, coiffe une deuxième fois la txapela sur ce tournoi qu'il avait gagné une première fois il y a 10 ans, avec Waltary.

La partie a duré près de deux heures © Radio France - Stéphane Garcia

En lever de rideau, Heguy et Iphar ont battu Biscouby et Ugarte 40 à 29.