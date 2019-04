Pelote en trinquet: qui remportera le titre de champion 2019 par équipes?

Les demi-finales sont relevées cette année. Ospital et Ducassou rencontrent Waltary et Guichandut à Anglet. Dans l'autre partie à hasparren, Monce et Harismendy relèvent le défi face à Larralde et Bilbao. Les deux paires finalistes seront connues dans la soirée de samedi.

Anglet, France

On aborde la phase tant attendue par les amateurs de pelote: les demi-finales du championnat de France par équipe, des parties à élimination directe, après les phases de poule où chaque équipe a eu quatre confrontations pour se qualifier. Julien Etchegaray et Laurent Lambert en ont fait les frais, éliminés à l'issue de cette phase.

Choc de champions

Le pilotari Mathieu Ospital (pelote main nue) © Radio France - Valérie Menut

A Anglet, au trinquet Haitz Pean, il n'y aura que des champions ce 19 avril sur la cancha. Mathieu Ospital et Battitta Ducassou étaient en finale du championnat tête-à-tête il y a à peine deux mois. Contre eux, Agusti Waltary et Peio Guichandut, les tenants du titre, sacrés en 2018. Les deux équipes se sont rencontrées en poule, un choc terrible qui s'est terminé par un 40 à 38 en faveur d'Ospital-Ducassou. Mais Battitta Ducassou refuse l'étiquette de favori: "le trinquet nous avantageait, mais cette fois la surface est plus rapide. Peio (Guichandut) a une vitesse de bras hors du commun. Pour moi, celui qui réussira à amener l’autre dans son jeu a des chances de gagner" affirme le pilotari d'Itxassou, qui estime que "la clef de cette rencontre se trouve dans le but".

Battitta Ducassou: "Il faut qu'on arrive à contrer leur puissance et mettre en place notre finesse technique". Copier

Waltary confirme son retour au plus haut niveau © Radio France - Iban Etxezaharreta

Peio Guichandut abonde dans son sens: "notre défaite de deux points ne leur a pas donné d'avantage particulier. Ça a été très serré du début à la fin, mais cette fois-ci on affectionne ce trinquet rapide et à parois de verre. Pour moi, _la différence se jouera sur l'entente dans chaque équipe_, et le réalisme", et il va plus loin en soulignant que "la stratégie sera déterminante".

Peio Guichandut: "en poule, la partie a été serrée du début à la fin et on aurait pu gagner" Copier

Déséquilibré sur le papier

Bixintxo Bilbao (en blanc) avec Peio Larralde après son titre de champion du monde © Radio France - Bixente Vrignon

La deuxième demi-finale jouée samedi 20 avril au trinquet Berria à Hasparren, s'annonce déséquilibrée, au moins sur le papier. D'abord, le Berria c'est le jardin de Peio Larralde qui s'y entraîne tous les jours. En plus, de son titre de champion du monde de la spécialité, obtenu en octobre 2018 à Barcelone avec son co-équipier, il sort invaincu des phases de poule. Mais Peio Larralde se méfie: "_sur des parties à élimination directe, il n'y a pas de favori, tout peut se passer_. Il faut d'abord qu'on retrouve notre esprit d'équipe parce qu'on n'a pas joué ensemble depuis presque un mois. En face ils n'ont rien à perdre, donc ils sont dangereux" se soucie l'avant hazpandar qui espère prendre les devants rapidement.

Peio Larralde: "le statut de favori, c'est les gens qui nous le mettent" Copier

Thierry Harismendy et Antton Monce (en rouge) ont dominé Alexis Inchauspé et Antton Amulet en barrages à Arcangues © Radio France - Thibault Vincent

En face, Antton Monce et Thierry Harsimendy ont du passer par les barrages pour décrocher leur place en demi-finales. Peu importe pour l'avant, motivé comme jamais. Antton Monce affiche clairement: "on vise la finale, et on vise surtout à se faire plaisir à 100%! Sur une partie tout peut se jouer" ajoute-t-il et il avoue: "on est surtout dans une certaine euphorie pour ces demi-finales, et boostés par l’adrénaline, il nous reste à être en forme".

Le groupe B indécis

Le groupe B joue aussi ses demi-finales . Dans le dernier carré Philippe Bielle et Bixente Çubiat sont opposés à Vincent Elgart et Mickaël Palomès vendredi à Anglet. Samedi à Hasparren, Mattin Olçomendy et Ion Iturbe rencontrent Alexis Inchauspé et Antton Amulet.

Les finales se joueront le 28 avril à Bayonne pour le groupe A, et le 5 mai à Souraïde pour le groupe B.