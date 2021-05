Pelote : l'affiche finale du championnat par équipe de main nue déjoue les pronostics

Les frères Larralde rencontrent ce dimanche Inchauspé et Guichandut en finale du championnat de France à main nue par équipe. C'est la fin de trois mois d'une compétition qui a réservé son lot de surprise. Pour le groupe B, Bielle et Iphar jouent contre Niang et Harismendy.

Il y aura bien une paire favorite ce dimanche 9 mai au trinquet Moderne à Bayonne pour la finale du championnat 2x2, celle des frères Larralde. Mais le suspense sera aussi sur la cancha tant la compétition a réservé de surprises. A la fin des phases de poule, Peio et Bixente Larralde avaient gagné toutes leurs parties, et Alexis Inchauspé et Peio Guichandut tout perdu. Mais ils ont su renverser la dynamique, se sortir des barrages, puis des quarts de finale, et bénéficier du forfait sur blessure d'Antton Monce et Baptiste Ducassou en demi-finale pour s'ouvrir les portes du Trinquet Moderne.

A l'inverse, les frères Larralde qualifiés direct en demie, privés de compétition, ont failli être surpris. Menés de bout en bout par Mickaël Darmendrail et Ximun Lambert, ils perdaient 36 à 38, avant de renverser la vapeur et de s'imposer 40 à 38. Un mal pour un bien pour Bixente Larralde que souligne : "on s'est fait peur, mais mentalement on a été présents", preuve de la solidité mentale des deux frères. En face, Alexis Inchauspé reconnait qu'"on a des adversaires très coriaces qui sont aussi très costauds mentalement" mais avec son arrière Peio Guichandut, "on s'accroche l'un et l'autre - on l'a vu au long de ce championnat - pour essayer de retourner les parties".

Pour le groupe B, Malik Niang et Thierry Harismendy (en blanc) sont opposés à Philippe Bielle et Andoni Iphar (en rouge) © Radio France - Bixente Vrignon

Les affiches de la finale

La finale du groupe A opposera Peio Larralde et Bixente Larralde à Alexis Inchauspé et Peio Guichandut. Elle se jouera à 11 heures.

La finale du groupe B se joue entre Philippe Bielle et Andoni Iphar d'un côté, et Malik Niang et Thierry Harismendy de l'autre. Les parties sont à huis clos, au trinquet Moderne de Bayonne.